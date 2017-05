Mãe à moda antiga

Santa-cruzense de 92 anos teve 11 filhos

seguidos e garante que, se pudesse, teria mais

Hoje, os tempos são outros e a maioria dos casais não se aventura a ter mais do que um ou dois filhos. No máximo, três. Pois Inêz Fonçati Pegorer, aos 92 anos, vai receber muita visita neste domingo, “Dia das Mães”. À moda antiga, ela teve 11 filhos, todos ainda vivos. Aliás, teve um atrás do outro e só parou porque um problema na gravidez a obrigou a retirar o ovário.

“Sinceramente, eu gostaria de ter mais”, admite, cheia de sinceridade. Viúva de um agricultor que conheceu ainda no sítio, Inêz sempre trabalhou ao lado do marido para manter a enorme quantidade de filhos. Fazia crochê — aliás, ainda faz, sem usar óculos —, cozinhava doces e lavava roupas para famílias. De quebra, ainda entrava na lavoura para cortar cana e lidar com o café.

Até hoje, os filhos ainda discutem com a mãe quando Inêz quer cozinhar ou ficar horas costurando. Afinal, quando faz uma peça no crochê, costuma emendar várias outras para presentear todos os filhos. “De quebra, ela ainda pensa em vender algumas”, diz, rindo, a filha Bernadete.

Inêz é da conhecida família Fonçatti, enquanto o marido veio do numeroso “clã” Pegorer. Se conheciam desde a infância, mas de repente cresceram, namoraram — sempre vigiados pelos pais — e se casaram.

Pronto, começou a história da mãe que teve 11 filhos praticamente seguidos. O primeiro, com 19. O último, aos 35 anos. “Um ainda estava mamando e eu descobria que estava grávida de novo. Acontecia, né”, conta, rindo. Antonia, por exemplo, a sétima, lembra que tem uma diferença de dez anos para a primeira.

A casa no sítio, claro, era barulhenta pela presença das crianças. “Minhas irmãs ajudavam”, lembra. Na verdade, Inêz dava conta de todos e ainda cozinhava e cuidava da casa. Todos foram amamentados por ela.

Suspense

Com tantos filhos, há histórias curiosas e emocionantes, como o nascimento do quarto, um menino. Inêz e o marido moraram um período no Paraná, na cidade de Apucarana. Logo que desmamou o terceiro filho na casa de parentes em Santa Cruz, ela resolveu voltar para o encontro do marido, que estava trabalhando no Paraná. O transporte seria o trem. Na estação, no entanto, passou mal e teve uma hemorragia.

Descobriu que era outra gravidez. Um médico advertiu que ela estava tendo um aborto espontâneo. “Ele me perguntou que eu queria ter o filho, pois era arriscado. Eu quis”, lembra.

Esta foi a gravidez mais complicada para Inêz, que ficou de repouso durante semanas. Nasceu Valter, que se tornou padre e depois abandonou a batina para se transformar num líder político do Paraná. Aliás, foi prefeito de Apucarana-PR. “Ele sempre foi abençoado”, diz a mãe, orgulhosa.

Mas Valter não foi o único político da “penca” de filhos. Pedro Milton, ex-delegado do Trabalho, foi o primeiro — e talvez o único na história — “Gerente da Cidade” de Santa Cruz do Rio Pardo na administração pública. Por sinal, se transformou em peça chave do governo de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho. Em 1992 e 2000, ainda disputou eleições como candidato a vice e a prefeito. Hoje, “aposentou-se” da política.

Inêz conta que já trocou nomes de filhos, mas não esquece de nenhum: Antonia, Pedro Milton, Maria Ludemira, Catarina, Maria Inêz, Bernardete, José Humberto, Antônio Roberto, Luiz Adalberto, Valter e Sandra Regina. A mais velha, Toninha, tem 73 anos; a caçula, 56.

Somente a última filha nasceu através de uma cezariana, quando ela se viu obrigada a “fechar a maternidade”. Todos os outros dez nasceram de parto normal.

O dia a dia de Inêz impressiona até os próprios filhos. Aos 92 anos, acorda com o raiar do sol e só vai dormir depois das novelas. Durante o dia, em vários momentos ela se retira para uma oração. “Rezo para todos os santos”, garante.

Os 11 filhos de Inêz deram à aposentada 25 netos. Hoje, ela também tem 18 bisnetos. Gosta, enfim, de ficar rodeada de crianças. “Se pudesse ter mais, eu aceitava”.