Mulher é presa por tentar matar homem a facadas

Uma mulher foi presa no começo da madrugada de ontem, 13, após tentar matar um homem a facadas, em São Pedro do Turvo. Segundo a agressora, Rosineide Ferreira Flora, o homem teria entregado drogas para seu filho de 11 anos revender. Revoltada, ela se desesperou e acabou esfaqueando o homem.

A Polícia Militar de São Pedro do Turvo foi acionada quando populares perceberam um homem — conhecido como “Tião Pelota” — caído em frente a um bar nas proximidades da rua Oscar Cândido de Oliveira.

Identificado como Francisco Erivan Pereira Raulino, estava bastante ferido e perdendo sangue, com sinais de esfaqueamento. Imediatamente uma ambulância municipal foi acionada e socorreu o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ourinhos.

Testemunhas, porém, contaram que o homem havia sido esfaqueado por uma mulher. Começaram, então, as buscas na cidade.

Minutos depois, a autora da tentativa de homicídio foi encontrada no bairro Bom Jesus. Ela ainda estava com a faca na cintura e, ao ser abordada, disse que pretendia retornar ao local para terminar de matar a vítima. A mulher teria sido alertada de que a vítima estava gravemente ferida, mas não havia morrido.

Muito alterada, ela precisou ser contida pelos policiais, que a algemaram em seguida. Mais calma, Rosineide Ferreira Flora contou que o homem havia dado drogas para seu filho de 11 anos para revender. Flora ainda disse que, ao se encontrar com o homem, ela jogou todos os entorpecentes no rosto dele. Em seguida, o esfaqueou na cabeça e adbomen.

A droga dispensada não foi localizada. Rosineide foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e levada para o plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Já o homem foi transferido para a Santa Casa de Ourinhos e está em estado grave. Ele teve perfurações no peito, abdômen e cabeça.