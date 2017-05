Região não está imune a ataques cibernéticos

No ano passado, escritório de Santa

Cruz teve arquivos ‘sequestrados’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma onda de ataques cibernéticos, o maior de toda a história da internet mundial, provocou uma alerta em todo o planeta na última sexta-feira, 12. Os “piratas” invadiram computadores de empresas e órgãos públicos e afetaram 74 países, inclusive o Brasil. Na região, informações não confirmadas dão conta de que a rede do Fórum de Ipaussu teria sido afetada. Em todo o Estado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério Público deram ordens para desligar todos os computadores conectados à rede do Judiciário.

Em alguns países, como na Inglaterra, o ataque afetou até mesmo o serviço de Saúde. Na Espanha, a gigante Telefônica teve a rede interna totalmente “sequestrada”.

A invasão da pirataria cibernética realmente é como um sequestro, inclusive com pedido de resgate. Os criminosos conseguem invadir os computadores e, através de um poderoso vírus, codificam todos os arquivos, tornando-os indisponíveis para o usuário. Em seguida, pedem dinheiro para liberar o conteúdo mediante uma “vacina”.

Este tipo de ataque, aliás, não é novidade para algumas empresas de Santa Cruz do Rio Pardo, que já foram afetadas por “piratas”. Algumas preferiram o silêncio e providenciaram o pagamento exigido. Outras, entretanto, não aceitaram se submeter aos criminosos.

É o caso do contabilista Marcel Pilatti, do escritório “Solução Contabilidade”, que no final de agosto do ano passado foi vítima de um ataque idêntico — possivelmente dos mesmos piratas mundiais.

Como ele deixava os servidores ligados no final de semana, Marcel só percebeu o problema na segunda-feira, quando não conseguiu acessar as informações dos clientes nos computadores conectados à rede. Tudo havia sido “sequestrado”.

Ao invés dos arquivos, Marcel percebeu mensagens na tela alertando sobre o sequestro e exigindo resgate. O dinheiro, todavia, também deveria ser virtual, o chamado “bitcoin”, a moeda criada exclusivamente para a internet. Este dinheiro é comprado em sites especializados.

No caso do pagamento do sequestro, o bitcoin é remetido para contas no exterior, devidamente informadas pelos piratas.

Quando seu escritório foi atacado, Marcel trocou mensagens com a organização criminosa que, para provar que poderia reverter o “estrago”, chegou a pedir o envio de alguns arquivos corrompidos para provar que tudo poderia ser refeito imediatamente após o pagamento do sequestro. Minutos depois, o arquivo foi devolvido em perfeitas condições.

Marcel, entretanto, decidiu não pagar o sequestro. Segundo ele, o resgate não era um valor considerável, mas o contabilista não quis negociar com criminosos. Ele contratou uma empresa especializada em conteúdo de computador e, aos poucos, foi recuperando todos os arquivos nos servidores da empresa.

O trabalho, porém, durou pelo menos quatro dias, período em que o escritório ficou totalmente fechado. Segundo Pilatti, a quadrilha cibernética escolhe até os dias mais propícios para o ataque, como véspera da folha de pagamento. No caso dele, Marcel acredita que o susto serviu para aumentar a segurança dos equipamentos.

INSS suspendeu até o

agendamento de consultas

Da Agência Brasil

Um ataque hacker cometido na sexta-feira, 12, contra infra-estruturas em mais de 70 nações afetou empresas privadas e instituições governamentais em diversas partes do mundo. “O ciberataque, usando um vírus do tipo ransomware, atingiu países como Espanha, Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Rússia e também o Brasil, onde o problema foi detectado em vários estados.

No Rio de Janeiro, o ataque atingiu intensamente os sistemas das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujos postos tiveram de fechar mais cedo e os serviços de atendimento ao público de concessão de benefícios e agendamento de perícias médicas foi totalmente suspenso.

O INSS esclareceu, por meio de nota, que os atendimentos nas agências marcados para esta sexta-feira serão reagendados, sendo que a data de entrada dos requerimentos já agendados dos cidadãos no sistema da Previdência será resguardada.

Atualmente, grande parte dos serviços prestados pela Previdência Social pode ser agendado por meio da central de atendimento telefônico 135 e também pela internet, na página da Previdência. Por meio desse serviço, o cidadão pode consultar o calendário mensal de pagamento de benefícios, requerer o auxílio-doença, consultar as perícias médicas já agendadas, entre outros serviços.

A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. A ligação é gratuita para todo o País quando realizada de telefone público ou fixo e tem custo de chamada local quando feita de celular. Ainda no Rio, a Petrobras informou que ao tomar conhecimento de um vírus global adotou medidas preventivas para garantir a integridade da rede de computadores e dados.

São Paulo

Em São Paulo, o Tribunal de Justiça (TJSP) informou, por meio de nota, que alguns de seus computadores foram infectados e, por cautela, determinou que todas os demais equipamentos de informática fossem desligados. O órgão suspendeu por tempo indeterminado os prazos processuais. O expediente nos fóruns ocorreu de maneira normal, com prestação de informações necessárias aos advogados. Até a publicação da reportagem, no final da tarde, o site do TJSP estava funcionando.

“Foram detectadas máquinas infectadas e, segundo o protocolo de segurança de Informação do Judiciário Paulista, o TJ-SP determinou por cautela o desligamento de todas as máquinas no estado, de modo a evitar a propagação”, diz comunicado do tribunal.

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por sua vez, não confirmou que seus sistemas sofreram um ataque cibernético, mas os servidores e os computadores da instituição foram desligados de forma preventiva, de acordo com assessoria de imprensa. O site do MP-SP não estava acessível.