Santa Cruz é campeã da ‘Copa TV Tem’ sem levar gols

A equipe de futsal feminino de Santa Cruz do Rio Pardo conquistou anteontem, pela quarta vez, o título da Copa TV Tem. A festa aconteceu em Botucatu, no ginásio “Mário Covas Júnior”, numa noite que entrou para a história do esporte. Santa Cruz enfrentou a rival Ourinhos, que tentava seu primeiro título na competição, na decisão que aconteceu numa única partida. E novamente, como foi a característica das meninas santa-cruzenses na Copa TV Tem 2017, houve goleada na final: 4×0.

A apresentação de Santa Cruz para um público estimado em 5.000 pessoas foi perfeita. Já no primeiro tempo, a campeã vencia por 3×0.

Na segunda etapa, tentando de qualquer jeito mudar o panorama do jogo, o técnico ourinhense João Batista utilizou a “goleira linha”. Apesar de alguns minutos de pressão, quem se deu melhor foi Santa Cruz, através de Vanessinha.

A atacante, por sinal, anotou três dos quatro gols da decisão. Dois deles, na primeira etapa, foram marcados em menos de dois minutos. O outro foi anotado por Andréia Bicho.

Com a conquista da Copa TV Tem, as meninas de Santa Cruz do Rio Pardo também asseguraram vaga na Copa dos Campeões, onde o time buscará o bicampeonato.

Emocionado, o técnico Marcos Salaro lembrou que houve comentários “maldosos” na cidade de que Santa Cruz não teria base no futsal. “Pois hoje estamos conquistando o quiarto título, com várias jogadoras formadas em casa”, afirmou. Salaro destacou Brenda, Gra, Andressa e Duda.

Outro feito surprendente é que o time de Santa Cruz não levou nenhum gol em toda a competição. A goleira Bianca foi eleita em abril a sexta melhor do mundo no futsal. A atacante Vanessinha foi a artilheira da Copa TV Tem, com 9 gols.

Copa TV Record

As campeãs da Copa TV Tem não terão tempo sequer para comemorar a conquista. Na próxima quarta-feira, 17, o time vai a Ourinhos enfrentar o Marília pelas semifinais da Copa TV Record.

Na competição, Santa Cruz também se destaca com sonoras goleadas. Na quinta-feira, 11, por exemplo, jogando no ginásio “Aniz Abras”, Santa Cruz goleou Itatinga por 8×1 e garantiu a vaga para a semifinal.