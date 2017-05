Servidores usavam senha única para conferir extratos do banco

Governo disse que senha ‘J’, que não dava acesso

ao dinheiro, era usada por funcionários da Tesouraria

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga, defensor de Sueli Feitosa, a ex-tesoureira que desviou milhões da prefeitura e está presa na penitenciária feminina de Pirajuí-SP, insistiu na semana passada que a senha da servidora foi usada indevidamente logo no dia seguinte após ela ter sido afastada da prefeitura, no dia 22 de dezembro do ano passado. O advogado disponibilizou à imprensa cópias de extratos bancários da conta da prefeitura no Banco do Brasil para confirmar sua tese. A prefeitura garante que a senha pessoal de Sueli foi inutilizada, mas mudou sua versão ao constatar que vários funcionários da Tesouraria tinham uma única senha — chamada de “J” — de acesso à impressão de extratos, sem, contudo, dar direito à movimentação financeira.

Os papeis mencionados por Mitsunaga, com data de impressão de 23 de dezembro do ano passado, têm o carimbo da Delegacia de Polícia, indicando que eles foram impressos e entregues à autoridade policial. Os extratos contêm a movimentação financeira de duas contas principais da prefeitura, uma referente aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e outra, de transferência do ICMS. As duas eram operadas pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, que chegou a elaborar extratos falsos para mascarar o desvio de dinheiro.

Assim que assumiu a defesa de Sueli e teve acesso ao inquérito, Mitsunaga reclamou que havia “inidoneidade documental” porque os documentos teriam sido impressos com a senha pessoal de Sueli Feitosa quando ela já estava afastada da prefeitura.

O escândalo de desvio de dinheiro público foi descoberto na véspera do Natal do ano passado, quando o prefeito Otacílio Assis (PSB) quis antecipar o pagamento do salário de dezembro, já que os extratos indicavam dinheiro suficiente em caixa. Entretanto, os números eram falsos e Sueli Feitosa, numa tentativa desesperada de não ser descoberta, fez uma transferência superior a R$ 1 milhão, sacando irregularmente recursos de outra conta, cujos valores só poderiam ser usados para obras de iluminação pública. O rombo, então, foi descoberto.

No dia 22 de dezembro, em despacho assinado pelo prefeito Otacílio Assis, Sueli Feitosa foi imediatamente exonerada da função de confiança na tesouraria — que ocupava desde 2001 — e, ato contínuo, afastada da prefeitura por 30 dias. O mesmo despacho determina que o acesso da servidora aos sistemas informatizados sejam imediatamente bloqueados. Sueli ainda foi proibida de retornar ao setor financeiro e, de acordo com o despacho, deveria entregar chaves e equipamentos que permitiam o acesso ao sistema eletrônico.

Como apareceram no inquérito cópias dos extratos bancários do dia 23, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga suspeita que alguém usou indevidamente a senha pessoal da ex-tesoureira. Naquele dia, segundo o advogado, Sueli já não comandava o setor e nem compareceu à prefeitura.

Senha ‘J’

A administração, embora não admita, ficou preocupada com as declarações de Mitsunaga e resolveu investigar o caso. Vários servidores do setor de Finanças foram ouvidos e descobriu-se que havia uma senha única usada por funcionários para acessar extratos e providenciar a impressão.

A senha era chamada de “J” e, segundo a prefeitura, não dava acesso a nenhum tipo de movimentação financeira. O jornal questionou a procuradoria jurídica sobre o fato do nome de Sueli Feitosa aparecer na impressão do extrato. Segundo as informações, o nome da ex-tesoureira estava cadastrada no Banco do Brasil como responsável pelas contas e, portanto, aparecia em qualquer impressão, mesmo a partir do acesso de outros servidores aos extratos.

A prefeitura de Santa Cruz garante que a senha pessoal de Sueli Feitosa foi cancelada tanto no Banco do Brasil como na empresa Micromap, responsável pelo sistema informatizado da contabilidade do município. Assim, a partir do dia 22 de dezembro, a senha pessoal da ex-tesoureira não teria sido mais usada.

Já a senha “J”, em poder de vários servidores da Tesouraria, foi utilizada na manhã do dia 23 de dezembro para ter acesso ao sistema, imprimir os extratos, descobrir a real situação das finanças e entregar os documentos à polícia. Segundo a administração, a providência não teve a participação de Sueli Feitosa, que já não estava nas suas funções e nem no prédio.

Em seguida, todas as senhas foram bloqueadas e o sistema só voltou a operar no início de janeiro deste ano.