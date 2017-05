Caminhonete ‘entra’ na traseira de caminhão no centro da cidade

Um vendedor do Rio de Janeiro se envolveu em um acidente de trânsito no centro de Santa Cruz do Rio Pardo na noite da terça-feira, 9. O nome do motorista não foi divulgado, mas há sinais de que ele estava embriagado.

O carioca teria deixado um bar nos altos da Clementino Gonçalves e seguiu com sua caminhonete Ford Ranger — com placas de São Gonçalo-RJ — pela avenida. Perto da base do Corpo dos Bombeiros, ele perdeu o controle do veículo e acabou atingindo violentamente a traseira de um caminhão que estava estacionado.

Em depoimento à Polícia Militar, o condutor relatou que teria sido “fechado” por outro veículo. “Estava voltando para o hotel, quando um carro prata me fechou. Perdi o controle após raspar a roda no canteiro central da avenida”, explicou o vendedor.

Ao ouvir o forte barulho da colisão, os bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo rapidamente saíram para fora do quartel, mas o motorista — que estrava sozinho no veículo — não se feriu. O lado do passageiro ficou totalmente afundado e destruído.

A polícia de Santa Cruz do Rio Pardo autuou o condutor por dirigir aparentemente sob efeito de álcool. O homem se recusou fazer o teste do bafômetro e teve seu veículo apreendido.