Coluna “Dicas” – Edição de 14/05/2017

Modismo

Já que a delação premiada virou moda, a bola da vez é o ex-ministro Antonio Palocci, que quer delatar a qualquer custo. Na semana passada, ele até demitiu seu advogado, José Roberto Batochio, que era contra um acordo com o Ministério Público. Batochio, por sinal, é famoso por defender políticos enrolados com a Justiça, como José Dirceu, Lula, Paulo Maluf, Palocci e Adilson Mira…

Celebridade

Enquanto a sessão da Câmara de segunda-feira, 8, transcorrida no plenário, as atenções da imprensa se voltavam para o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. Falante, ele disse, por exemplo, que o próprio prefeito municipal tem uma senha para controlar o fluxo financeiro da contabilidade. Rapidamente um repórter foi ao plenário para conferir se a ex-prefeita Maura Macierinha tinha alguma senha. Ela negou. “Nunca vi isso”, afirmou.

Comemoração

O vereador Joel de Araújo propôs uma solenidade para comemorar os 50 anos da Renovação Caristmática (RCC), movimento ligado à Igreja Católica.

Adiou

O projeto que autorizava renovar, por mais dez anos, o contrato com a empresa permissionária de transporte coletivo em Santa Cruz do Rio Pardo, acabou sendo adiado pelos vereadores. Boa medida, pois a empresa é alvo de muitas críticas e a administração sequer conversou com os vereadores sobre as condições da renovação.

Enfim

O prefeito foi obrigado a retirar o projeto que dava o nome de “João Batista Pedro” (o líder comunitário “João Nervoso) ao complexo de esporte e cultura da vila Divineia. É que a Câmara determina que somente os vereadores têm o poder de batizar logradouros públicos. A saída foi apresentar em seguida um projeto idêntico, agora de iniciativa parlamentar…

Debutante

O secretário de Finanças do município, João Carlos Zarantonelli, vai participar de sua primeira audiência pública no próximo dia 25, quando discute no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” a Lei de Responsabilidade Fiscal e o primeiro quadrimestre de 2017. Vai debutar…

Cafezinho

O ex-vereador “Psiu” Marques (PSDB), que já havia criticado jornalista que degustou um café no plenário da Câmara, se rendeu ao cheiro bom. Na segunda-feira, ele subiu no local e fez o mesmo…

Fora dos trilhos

O cenário é triste. Perto do acesso a Bernardino de Campos, vindo de Sodrélia, há uma passagem de nível quando a rodovia cruza com o antigo tronco ferroviário da Sorocabana. Os trilhos, entretanto, estão até enferrujados, acusando que, por ali, o trem não passa já há algum tempo. A ferrovia no Brasil acabou…

“Coisas de Política”

Lembranças

Naquele lugarejo, a prefeitura construiu um prédio novo. Bem mais amplo, servia para abrigar uma escola.

Assim, o lugar onde ela funcionava acabou sendo vendido. Como o antigo prédio ficava bem na praça central, o comprador decidiu reformar e transformá-lo num bar.

Certo dia, o prefeito da cidade, passando por lá com seu netinho, apontou para o “bar”, dizendo:

— Olha, Juninho, esta era a escola onde o “vô” estudou quando tinha a sua idade.

Veio então a resposta marota:

— Puxa, “vô”! Que legal! E você consegue se lembrar quem era o “barman” da época?!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)