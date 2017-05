Enfim, Ciretran de S. Cruz vai mudar

A vice-presidente do Detran de São Paulo, Neiva Doretto, bem que tentou, mas não conseguiu fechar nenhum tipo de “parceria” com o prefeito Otacílio Assis (PSB) para que o município bancasse despesas do aluguel de um novo prédio para a repartição estadual ou emprestasse funcionários da prefeitura. Neiva foi recebida pelo prefeito na tarde da última terça-feira, 9, após vistoriar as atuais instalações da Ciretran de Santa Cruz do Rio Pardo. O máximo que ela conseguiu foi um compromisso do prefeito de autorizar a limpeza do atual prédio até que a repartição providencie a mudança para um novo local.

A Ciretran da cidade é alvo de constantes reclamações dos usuários, tanto pelas instalações inadequadas como pelo número reduzido de funcionários. No início do ano, o prefeito rompeu convênios com o governo em vários setores e retirou funcionários da prefeitura que estavam emprestados ao Estado. A Ciretran, por exemplo, perdeu dois servidores, ficando com um efetivo de apenas três funcionários do Estado. O número, segundo reconheceu Neiva, é muito pequeno para atender a demanda de Santa Cruz, município com o maior índice per capita de automóveis da região.

Quando Neiva falou em “parcerias”, ouviu um “não” de Otacílio. O prefeito, porém, explicou que é uma questão de princípio da atual administração. “Não tenho nada contra o governador, mas preciso dar prioridade aos problemas do município”, disse.

A vice-presidente do Detran disse que gostou da “sinceridade” do prefeito. Em seguida, ela anunciou que o órgão já está providenciando um novo local, reconhecendo que as atuais instalações são totalmente inadequadas. Neiva explicou que o Detran já está abrindo um “chamamento público” para escolher a melhor oferta de imóvel em Santa Cruz. Segundo ela, já existem dois imóveis em estudo, mas não informou a localização.

A Ciretran, de acordo com Neiva, também deverá ampliar o quadro de funcionários. Como não há concurso público em andamento, existe a possibilidade de servidores de outros municípios serem transferidos para Santa Cruz do Rio Pardo. Um deles, segundo a vice-presidente do Detran, já aceitou esta transferência, mas haverá necessidade de pelo menos mais um servidor. “Depois, vamos analisar o andamento dos trabalhos e estudar novas contratações”, disse Neiva.

Não há prazo definido para a mudança de sede e a chegada dos novos servidores, mas Neiva deixou claro que isto deve acontecer logo.