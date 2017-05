Cartas – Edição de 14/05/2017

Ana Jarvis e o ‘Dia das Mães’

Ao se aproximar o Dia das Mães, muito tenho visto nas redes sociais propagandas, promoções, mercantilismo em torno da figura da mãe mundial. Já na antevéspera comemorativa do dia, não vejo nada relativo à patronesse, da data magna da criação do dia alusivo as mães.

Grande professora, Dona Lucy Santana, no curso Normal (colegial de hoje) falava muito sobre a efeméride alusiva a Ana Jarvis. Quem foi?

Inicialmente nos Estados Unidos teve início a campanha para criar o “Dia das Mães” em 1905, quando Ana Jarvis perdeu a mãe e criou a data para referenciar a sua e todas as mães, vivas ou mortas.

Nos Estados Unidos a data tornou-se nacional em todo o país em 1914 com o Presidente Woodrow Wilson. A partir daí, a data se popularizou em quase todo o mundo, tendo Ana Jarvis criado o cravo como símbolo da comemoração do dia.

No Brasil, em Porto Alegre em 1918 e depois em 1932 com o Presidente Getúlio Vargas, foi instituído a data. Em 1947, Dom Jaime Camara, cardeal do Rio de Janeiro, incluiu a data nas comemorações da igreja católica.

Pois bem, isso é a história da data, que só no Brasil, tem 70 anos.

Há vários anos tenho percebido o descaso evolutivo do esquecimento de quem foi Ana Jarvis, a criadora da comemoração da data. Certa vez, ela disse que não criou o Dia das Mães para ter lucro. Mas é o que tenho visto, apenas mercantilismo relativo à criação do Dia das Mães.

Não vejo nas redes sociais, no comércio, nos órgãos governamentais, municipais e estaduais, alguma alusão a Ana Jarvis.

Onde está a participação cultural, dos hoje adidos dela por decreto e por despacho para o Dia das Mães? Mais descasos podemos citar das autoridades da Associação Comercial, das autarquias municipais, da própria Prefeitura e da Câmara Municipal. Médicos, advogados de hoje, professores principalmente, que deveriam ensinar a cultura e mostrar Ana Jarvis, a criadora do dia máximo da comemoração do Dia das Mães.

Incluo nessa crítica as rádios locais, os jornais também, que deixam chegar ao esquecimento a data do Dia das Mães. Seria como e também tão extensivo esquecer-se de Dom Pedro I no Dia da Independência!

Falei no início da figura de Dona Lucy Santana, grande incentivadora da divulgação da data. Ela, entretanto, teve ótimos alunos, onde me incluo e passo adiante o que aprendi.

Mas, entretanto, mesmo na cadeira de Português, também teve ela péssimos alunos, alguns até que reprovaram na matéria. Falta de inteligência não era mister ensinar Dona Lucy. Teve também, então, péssimos alunos e mais alguns, hoje professores, que por falta de conhecimento e leitura estão ensinando o que não aprenderam. Pobre ensino brasileiro. É a máxima dos que não aprenderam, não leram e hoje estão ensinando o que não sabem.

Caberia também à Câmara Municipal, embasada na burrice da maioria dos edis, que na maioria tem mãe, que projetassem para que o nome da criadora do Dia das Mães voltasse a circular pelo menos na nossa cidade.

Após as críticas devidas ao descaso de Ana Jarvis, dato e razo.

— Professor Eduardo Tasha Gonçalves, aluno do IELAV e de Dona Lucy Santana (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Esquartejamento

No dia 15 de abril de 1792 a Coroa Portuguesa enforcou Joaquim José da Silva Xavier — Tiradentes. E, após o enforcamento, esquartejou o seu corpo em quatro partes, como se com isto, fosse possível impingir mais dor ao inconfidente, poderia alguém pensar.

Mas, na verdade, o enforcamento e posterior esquartejamento e exposição de suas partes pelos caminhos que ligam o Rio de Janeiro a Minas Gerais já não tinham mais nada a ver com o próprio Tiradentes, sendo ele o escolhido para a forca, já que entre os inconfidentes era o “Zé Mané”, o pé rapado, e os demais eram pessoas bem posicionadas na sociedade mineira. Assim, o seu martírio tinha o propósito de intimidar e aterrorizar a população e demovê-la dos ideais de liberdade, soprados a partir do norte com a independência das colônias americanas.

Trinta anos após o seu enforcamento, em 1822 o Brasil tornou-se independente mais pelo acordo da elite emergente com a Coroa Portuguesa do que por luta pela independência. O célebre “grito da independência” dado no Riacho do Ipiranga foi esgoelado por ninguém menos do que o filho do próprio Rei de Portugal.

Pelo andar da carruagem nos dias de hoje, o que nos restou do martírio de Tiradentes foi apenas o feriado nacional. Os seus ideais de liberdade e independência parecem relegados ao ostracismo, já que o que estamos assistindo neste momento é uma luta ferrenha da elite nacional para manter o seu status quo, utilizando para isto todos os instrumentos da República para atingir os seus objetivos, que é a caça implacável contra o Tiradentes do século XXI, representado pelo ex-torneiro mecânico e retirante nordestino da seca chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que na sã ingenuidade ousou acreditar que o povo brasileiro poderia determinar o seu próprio destino e, através da democracia, assumir o poder no país.

A esta altura do campeonato, não se trata mais de impingir dor física ao Lula ou até mesmo alijá-lo do processo político brasileiro. Esta decisão está tomada e acredito que há muito tempo. O juiz Sérgio Moro já tem a sua sentença digitada em seu pendrive, só aguardando as formalidades legais para apresentá-la, seguindo o mesmo enredo do impitimam golpista.

Aos 71 anos de idade, Lula não representa mais nenhum perigo para a elite brasileira, mas o que se quer é que o seu enforcamento (condenação do Moro) e o seu esquartejamento (impedir que seja candidato) seja um exemplo tão eloquente quanto foi o enforcamento do Tiradentes, para com isto mostrar para a turma da senzala de maneira inequívoca que o poder central, a presidência de república pertencem à alta elite e não a meros relês do andar de baixo.

Este é o recado, trabalhadores e povo em geral, nunca mais se metam com o poder da alta elite. Ele é nosso por direito sagrado, vocês não têm acesso a este nível. Onde se viu um operário presidente, que nem fala inglês? Lembrar que muitos escravos que serviam dentro da Casa Grande eram contra o fim da escravidão.

É isto que está colocado. Podemos cair na lábia da Rede Globo, que é a principal porta voz desta elite raivosa e exclusivista, ou romper com esta barreira que turva o nosso pensamento, e demarcarmos de forma clara e cristalina o limite das perdas que estamos dispostos a suportar, ou aceitar de forma resignada que pobre nasceu para ser pobre e rico nasceu para ser rico ao invés de sermos um país que ofereça oportunidade para todos criarem suas famílias com dignidade.

— Cláudio Gimenez (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Incertezas

Sinto necessidade do tangível.

E de tudo o que é concretude.

Como se apenas o visível

fosse de fato realidade.

Preciso sempre de certeza

sobre todos os acontecimentos:

como floresce a natureza…

porque tenho tais sentimentos…

Mas nem sempre a filosofia

consegue todas as explicações.

Então surge o apelo à poesia…

Onde cabe toda a falta de razão.

Há espaço para a dúvida e o abstrato.

E abrigo às incertezas do coração.

— Fátima Gonçalves (Lençóis Paulista-SP)

Filho a cada falha

Existem alguns problemas que são mesmo de difícil solução. Destes, alguns têm explicações plausíveis, outros, só a complexidade humana é capaz de explicar. Um desses problemas eternos é o nascimento de filhos de forma desordenada sejam de solteiros, amasiados ou casados.

Existem microrregiões em que alguns homens se tornam reconhecidos pela quantidade de filhos que despejam no mundo, verdadeiros reprodutores, como se autodenominam, entregando esses bebês para serem criados geralmente pelos avós maternos. Muitos desses reprodutores são admirados e imitados. Nessa situação em particular, o problema seria bastante minimizado se o Ministério Público, pelos promotores, tomasse consciência do seu papel e processasse a todos, por maus-tratos ou abandono de incapazes, nos casos mais graves, e aos demais para pagamento de pensão alimentícia.

Muitos pais não dão formação social aos filhos suficiente para fazerem a opção de ter filhos planejados, seja do ponto de vista da renda suficiente para alimentá-los, nem para adquirirem moradia confortável ou obterem formação educacional. Em alguns ambientes familiares existem mesmo é uma conivência e permissividade. Em algumas localidades, há uma valoração distorcida. Como regra, as amigas realizam um chá de bebê, o incentivo necessário à gravidez de jovens e a visão de que a questão material estaria resolvida. Depois, sofrem crianças, pais, avós e todos que tenham um relativo senso social.

São diversos argumentos a justificar o número de filhos acima das possibilidades mínimas de cuidados, independente de ser um, serem dois ou mais. Toda vez que se pratica um ato sexual capaz de engravidar, deve-se ter a noção exata que a falta de prevenção trará uma gravidez naturalmente.

Todas as igrejas, os sindicatos, as ONGs, os governos e familiares deveriam enfatizar, com clareza absoluta, sobre os riscos da gravidez, e cobrar responsabilidade total dos seus pupilos, de forma incisiva, quando arrumassem filhos. Nada de passar a mão na cabeça; nada de dar moleza; nada de assumir o lugar de quem os fez. O adágio “quem pariu Mateus, balance”, tem que ser levado ao pé da letra. Ministério Público e Justiça têm que atuarem em defesa do bem-estar das crianças e penalizar os pais que as abandonassem ou não cuidassem devidamente, para respaldar o princípio básico de toda pena, que é servir de exemplo.

Todos os pontos aqui abordados destinam-se às mulheres e aos homens. Jamais se deve diminuir a responsabilidade deles ou referendar o machismo pela quantidade de filhos. Essa posição vai além da tolice, pois traz consequências sociais graves para todos. Enquanto os pais irresponsáveis não forem para cadeia por deixar filhos abandonados pelo mundo, infelizmente, a sociedade ainda vai presenciar pessoas fazendo filhos por divertimento ou por afirmação sexual. As desculpas da falha do remédio ou do rasgão da camisinha não colam mais nos dias atuais. Até por que já existe a pílula do dia seguinte.

Facilitar o acesso à cultura, à prática de esporte, ao artesanato, à música, mostra um lado bom da vida que não substitui a necessidade de procriar. Mas a consciência sobre a necessidade de cuidar dos filhos é o vetor preponderante para acabar de vez com a fabricação de filho como se fosse produção numa indústria. Colocar filho no mundo deveria ser encarado com maior seriedade por todos.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Discípulos de Jesus

Muita gente acredita ser cristão, pensa que segue Jesus, mas a doutrina que segue é baseada em suposições. Parece incrível, mas é assim mesmo, basta fazer qualquer pergunta e percebe-se que o “cristão” pouco sabe de Jesus e de sua doutrina. Muitos até distorcem pontos doutrinais importantes, mostrando na prática o que aprendemos na escola com a dinâmica do telefone sem fio, quem conta um conto, aumenta um ponto. E vivem uma doutrina distorcida.

E seguir Jesus parece fácil, mas não é, nem para os que conhecem Cristo de “ouvir falar”, até mesmo para os que estudam -decoram- mas não aprendem a essência. Para esses, preguiçosos ou arrogantes, que pregam doutrinas e até fazem milagres, Jesus falou: (conforme Mateus 7, 19-23) toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: Nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus!

Confuso? Como pode alguém que prega e faz milagre não estar cumprindo a doutrina de Jesus? Apesar de querermos ser autodidatas e julgarmo-nos inteligentes, precisamos de orientação. Para os judeus que julgavam saber os desígnios de Deus, Jesus mostrou (Mt 5,17): não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição.

E o que é essa perfeição? Jesus nos trouxe uma doutrina nova, baseada no amor e no perdão, difícil e profunda, que precisamos de orientação para entender. Jesus orientou seus apóstolos (do grego, enviados), que por sua vez orientou os novos apóstolos e o povo convertido a Deus. E para os que seguem a verdadeira doutrina de Cristo, ele mesmo falou (Mt 7,28): aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa; ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa; ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina.

Para ser cristão é preciso ter um coração simples, abster-se de toda a arrogância e toda a sabedoria que acredita ter e aprender com quem estudou muito para não ser um guia cego. Fazer isso é entender o §827 do Catecismo: Mas enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da Igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do Evangelho até o fim dos tempos. A Igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

O casarão de Avelino Taveiros

— A foto acima, do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, mostra a antiga residência do capitão Avelino Taveiros, político importante de Santa Cruz do Rio Pardo que viveu — e sobreviveu — a época em que o coronel Tonico Lista era o chefe político da cidade. Taveiros foi prefeito de Santa Cruz e proprietário do jornal “A Cidade”. A residência, luxuosa para aqueles tempos, ficava no cruzamento da antiga avenida Silva Jardim (atual Cyro de Mello Camarinha) com a Benjamin Constant.