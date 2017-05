Compasso de espera

Pressionados, vereadores vão

aguardar a delação de Feitosa

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo adiou qualquer possibilidade de instalar agora uma CPI — Comissão Parlamentar de Inquérito — para investigar o desvio de dinheiro público, esquema que era comandado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa na prefeitura. O presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), havia afirmado que iria discutir o problema com os vereadores antes da sessão de segunda-feira, 8. Entretanto, a reunião foi transferida pasra o dia seguinte.

Apesar de ser a maior prerrogativa do Poder Legislativo, a maioria dos vereadores acha que uma CPI para investigar o rombo na prefeitura pode custar muito caro. A última, que investigou as finanças da Codesan, custou R$ 50 mil, pagos a um escritório de contabilidade e advocacia. O curioso é que a Câmara possui os maiores salários do Poder Público em Santa Cruz do Rio Pardo, está instalada num prédio que custou R$ 5 milhões, usa um carro importado para transportar os vereadores e gastou fortunas com investimentos que não funcionam, como um painel eletrônico que custou cerca de R$ 150 mil. O Legislativo é o único poder em Santa Cruz do Rio Pardo que ainda não se manifestou sobre o desfalque nas contas municipais.

Nem mesmo a presença do advogado de Sueli Feitosa, Luiz Henrique Mitsunaga, conseguiu convencer os vereadores. O advogado garante que foi à Câmara, na noite de segunda-feira, 8, para conversar com os vereadores sobre a provável criação de uma CPI. Ele anunciou que é amplamente favorável a uma investigação parlamentar do caso.

O presidente Marco “Cantor” Valantieri (PR) não aceita a pecha de que a Câmara foi omissa em relação ao desvio de dinheiro público. Ele disse que os vereadores estão “acompanhando atentamente” as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil, mas negou omissão. “Este trabalho é brilhante e já encerrou-se o primeiro inquérito”, elogiou. Marco adiantou que um requerimento pedindo a criação de uma CPI, neste momento fatalmente seria rejeitado pela maioria dos vereadores. “Uma CPI teria um custo muito alto. Além disso, seria um tempo longo demais nesta altura”, afirmou. No entanto, ele admitiu que o assunto será discutido novamente na tarde desta terça-feira, 8. “Podemos encontrar outra solução sem uma CPI”, disse o presidente, sem mencionar qual seria este tipo de ação.

Já o vereador Murilo Sala (SD) também adiantou que não tem opinião formada sobre a eventual criação de CPI para investigar o caso de desvio de dinheiro público. Segundo ele, como as investigações iniciais revelaram um “núcleo familiar” de beneficiários do esquema criminoso, os vereadores preferiram aguardar outras informações. “A partir do momento que entra a parte pública, é lógico que a Câmara tem o dever de investigar através de uma CPI ou outros meios”, afirmou.

Opinão semelhante tem o vereador Murilo Costa Sala (SD), que considera prudente aguardar os acontecimentos. Entretanto, ao contrário do presidente Marco “Cantor”, Murilo enfatizou que o custo de uma CPI, com eventual contratação de advogado, “é mínimo” perto do crime realizado. “Pelo tamanho do rombo, gastar com uma CPI não seria nada. Aliás, seria um exemplo para coisas futuras”, disse.

“Coletiva”

Na quarta-feira, 10, o presidente convocou uma “entrevista coletiva” em seu gabinete, mas o único a falar foi o assessor parlamentar José Eduardo Catalano. O advogado explicou detalhadamente o funcionamento de uma CPI e surpreendeu ao avaliar que não haveria custos para a investigação parlamentar. “Nós temos um procurador jurídico concursado que pode auxiliar nos trabalhos”, explicou.

Entretanto, Catalano enfatizou que uma CPI faria “o mesmo trabalho” que está sendo desempenhado pela polícia e Ministério Público. “No final, o relatório da CPI seria encaminhado ao promotor, que já investiga tudo”, afirmou.

O presidente Marco “Cantor” Valantieri deixou claro que somente após a “delação premiada” de Sueli Feitosa é que a Câmara vai decidir sobre a viabilidade de criar uma CPI. Segundo ele, tudo vai depender dos nomes citados pela ex-tesoureira da prefeitura.