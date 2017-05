Ginástica hipopressiva reduz a cintura e aumenta a saúde

Sucesso na Europa, a ginástica hipopressiva chegou a Santa Cruz do Rio Pardo pelas mãos da fisioterapeuta Nathalia Rossi da Silva de Bem, uma das profissionais que já estão atendendo no novo Centro de Especialidades “Be 4 You”, que será inaugurado na próxima semana na avenida Clementino Gonçalves, 1.789. A novidade trabalha a região do abdomen e a cintura pélvica, trazendo benefícios diretos para a saúde e estética. Os exercícios respiratórios são recomendados para todas as idades e ambos os sexos.

Nathalia, na verdade, descobriu o método quando ela própria engravidou. “Eu procurei um exercício voltado para mães que acabaram de ter filhos, que pudesse auxiliar no retorno do corpo. Afinal, por mais que a natureza faz voltar a silhueta, o dia a dia faz com que a postura continue errada e a barriga, estufadinha”, contou.

A fisioterapeuta ficou tão empolgada com os resultados — e com o tratamento num prazo relativamente curto — que resolveu trazer o método para Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo ela, na primeira sessão já é possível observar uma redução de cintura.

A técnica consiste numa série de exercícios respiratórios — alguns em apnéia (suspensão momentânea da respiração) —, aplicados com a adoção de uma nova postura. Tudo com muito relaxamento. “A apneia faz com que as costelas se abram e o paciente potencializa o exercício”, explicou Nathalia. Claro que a contração do abdomen acontece aos poucos”, disse.

A série de exercícios monitorados consegue “puxar” órgãos como bexiga, útero e ovários para cima, estimulando a musculatura. A ginástica hipopressiva também tem outros benefícios, como reduzir a pressão intra-abdominal, o que fortalece a musculatura interna e o períneo. O resultado interefere positivamente até nas relações sexuais.

A novidade é muito eficiente, por exemplo, para combater a incontinência urinária, comum não apenas em idosos mas em atletas que gostam de corridas ou exercícios de impacto. Além disso, reduz dores nas costas, lombalgias e melhora sensivelmente a postura e o funcionamento do intestino. Além disso, é altamente recomendada na recuperação de partos. Com a melhor aparência do abdomen e a diminuição da circunferência da cintura, os benefícios estéticos impressionam os praticantes da ginástica. “O tratamento faz com que tudo volte no lugar”, brinca a fisioterapeuta.

Segundo Nathalia, o paciente terá um período de três a quatro meses de tratamento, sendo 12 sessões individuais no consultório. “Depois, ele continua com duas sessões semanais e exercícios diários em casa”, explicou.

A profissional garante que a qualidade de vida melhora sensivelmente. “Melhora a autoestima, a pessoa se sente mais disposta e, no caso da mulher, com certeza ela vai se sentir mais bonita”, explicou.

Nathalia atende na “Be 4 You” e informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3372-1779 e 99600-4119.

‘Be 4 You’ é novo conceito

A “Be 4 You”, que será inaugurado nos próximos dias, é um novo Centro de Especialidades que promete revolucionar o setor de Saúde e estética em Santa Cruz do Rio Pardo. Num único local, no enorme prédio da avenida Clementino Gonçalves, 1.789, os interessados terão à disposição ginástica crossfit, pilates e um núcleo de Saúde com estética, psicóloga, osteopatia, acupuntura, programação neurolinguistica, terapia de constelações, nutricionista e até tratamento com hipnose.

De quebra, a “Be 4 You” ainda terá uma loja especializada em alimentos à base de açaí.

Embora vários setores já estejam em funcionamento, a inauguração deverá acontecer no próximo dia 19.