História do Fusca furtado tem reviravolta

Não foi desta vez que o aposentado Sussumo Ikuno, 78, ex-vereador de Ourinhos, conseguiu reaver seu Fusca modelo 1980 furtado há 22 anos da porta de sua casa. Há dias, ele foi informado de que o veículo havia sido encontrado em Bauru e, surpreso, se preparou para buscar o velho automóvel. No entanto, uma diferença na numeração do chassis impediu a entrega do carro.

Sussumo teve o Fusca levado há 22 anos e nunca o encontrou. Ele chegou a rasgar os documentos, pois imaginava que o carro tinha virado sucata nas mãos de donos de desmanche. Quando recebeu a notícia da polícia de Bauru, entretanto, ficou animado.

Na última segunda-feira, 8, ele e a mulher, a também aposentada Iná Ikuno, estiveram em Bauru para levar o automóvel, que não foi encontrado em boas condições de uso. O Fusca estava abandonado numa rua que divide um bairro da zona rural de Bauru.

Com a presença dos supostos proprietários, o veículo foi conduzido ao pátio da delegacia e submetido a uma limpeza mais profunda. Foi quando os policiais perceberam uma pequena diferença entre o número do chassis e aquele que consta no boletim de ocorrência lavrado há mais de duas décadas. Na queixa de furto, foi anotado o registro BO166519, enquanto o Fusca tinha a numeração BO0165519.

A polícia informou que havia uma queixa de furto no mesmo bairro onde o carro foi encontrado, mas ainda investiga o caso.

Quanto ao ex-vereador de Ourinhos, Sussumo voltou para casa com a mulher e sem o Fusca que o acompanhava ao trabalho há 22 anos. “Mas a questão ainda não foi encerrada”, disse ele, anunciando que vai pedir à polícia um documento sobre o verdadeiro proprietário do Fusca.