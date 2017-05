Mostra de filmes tem produções de S. Cruz

O Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” vai apresentar, a partir da próxima terça-feira, 16, a mostra de filmes independentes “Meu Filme no Cinema”. A novidade é que duas produções com direção de santa-cruzenses estão na programação. São dois curtas dirigidos por Renan Pereira e Flora Suzuki.

O curta “Ningúem Fala Essa Norma Padrão”, com direção de Renan Pereira e finalização de Flora Suzuki, será exibido na sexta-feira, 19, às 20h. A produção mostra, a partir de entrevistas, como os brasileiros reagem sobre falar corretamente a língua portuguesa. Renan Pereira, que é santa-cruzense, é aluno do curso de Letras da Unesp de Araraquara. Ele já produziu, ainda, o documentário “África por Eles”.

Na mesma noite, será exibido o curta “Terra”, de Flora Suzuki, um documentário em intercâmbio para Portugal.

A mostra de filmes independentes começa na terça, 16, com “Alô”, de Mayara Manão, segue na quarta, 17, com “A Bruta Flor do Querer”, de Dida Andrade e Andradina Azevedo. Na quinta-feira, 18, haverá uma sequência de curtas do brasileiro Ricky Mastro sob o tema LGBT. No sábado, 20, será exibido o curta “Vai Guarulhos”, dirigido por Leo Zaia.

O evento termina no domingo com um show musical de “Griswolds: Cine And Roll”, com a banda tocando clássicos do cinema.