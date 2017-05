Santa-cruzense foi vice em torneio que deu vaga a mundiais de fisioculturismo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Aos 34 anos, o santa-cruzense Rafael Dias da Silveira olha para trás e percebe, com orgulho, que a persistência valeu a pena. Esportista desde adolescente, ele sonhava em ser policial militar, mas os amigos riam. Entrou na PM e, anos depois, ao folhear uma revista, descobriu que queria ser fisioculturista. Novamente, amigos riram. No início do mês, Rafael foi vice-campeão da “Copa Fitness Brasil’, torneio internacional disputado em Santos que deu a ele vagas para importantes competições no exterior.

O santa-cruzense trabalha num batalhão da Polícia Militar em São Paulo, mas todo mês visita Santa Cruz do Rio Pardo, onde reencontra amigos e parentes, além de manter a forma na Academia Sport Center, junto com colegas da corporação da cidade e região.

Nos últimos dias, ele já está atrás de documentos e passaportes, já que em setembro foi classificado para disputar o campeonato de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos. Claro que ele ainda vai precisar de patrocínios, o que é um outro desafio. Rafael necessita de recursos para custear as passagens e quatro ou cinco dias de alojamento.

De quebra, o santa-cruzense também já tem vaga garantida para o Sul Americano do Chile e o “Arnold Classic Brasil”, ambos disputados no próximo ano. “Na verdade, o sonho de todo fisioculturista é pisar num palco de um Mister Olympia. Se eu conseguir ser campeão, poderei me transformar num profissional do esporte”, conta.

Hoje, Rafael é o único fisioculturista do Centro Oeste Paulista a conseguir uma vaga para o Mister Olympia amador. “Isto é muito difícil. Geralmente quem conquista este tipo de vaga já é campeão mundial”, disse.

Sonho realizado

O santa-cruzense encarnou a história do menino que foi atrás de seus sonhos. Aos 16 anos, jogava futebol com os amigos e, embora gostasse do esporte, sentia que era preciso encontrar algo que o preenchesse. “Um dia, no ano de 1999, estava na academia Sport Center, conversando com meu amigo Renato Scucuglia, e vi uma revista de musculação. A capa trazia o atleta José Carlos dos Santos, várias vezes campeão mundial. Vi aquela imagem e decidi que eu também seria fisioculturista”, contou.

A trajetória não foi fácil. Rafael, na verdade, ficou muito tempo pesquisando sozinho sobre alimentação e treinamentos corretos. Aos poucos, porém, alguns amigos deixaram de rir e passaram a incentivá-lo. Com o apoio decisivo dos pais — e agora da namorada Ana Carolina —, começou a disputar campeonatos. Também não precisou mais pesquisar sozinho sobre o esporte, já que passou a ser treinado por dois especialistas, Wilson Max de Morais e Heitor Teófilo. Hoje, Rafael se transformou num nome reconhecido no mundo do fisioculturismo.

O segredo da forma, segundo Rafael, é a disciplina, principalmente alimentar. “Faço diariamente de seis a sete refeições à base de proteínas e de carboidratos”, disse. No cardápio, por exemplo, há muita carne, tapioca, batata doce, arroz, aveia, ovo e outros. Além disso, há regras também para um treinamento intensivo todos os dias.

Rafael só não se realizou totalmente porque ainda deseja se tornar campeão mundial. Por enquanto, o físico avantajado já o ajuda no trabalho, já que dificilmente alguém reage a uma abordagem do policial ao se deparar com o tamanho dos músculos. “Ajuda bem”, admite, rindo da situação.

Por trás da “montanha” de músculos, porém, está um homem calmo e disposto a ajudar pessoas. Aliás, ajudar até quem deseja seguir carreira no fisioculturismo. “Minha dica para estas pessoas é ter muita persistência e amar o esporte. Sem isso, não se chega a lugar algum”, afirmou. Palavras de um vencedor.