Delação à vista!

Na tarde desta quarta-feira, 17, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga estará no Ministério Público para entregar ao promotor Reginaldo Garcia um resumo da delação premiada prometida pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. Dependendo do conteúdo e dos nomes divulgados, a delação poderá ser homologada. Hoje vence o prazo que o Ministério Público deu ao advogado para apresentar informações sobre a colaboração da principal envolvida no desvio de dinheiro público. Segundo Mitsunaga, se houver interesse do MP Sueli poderá voltar a Santa Cruz do Rio Pardo para ser ouvida pessoalmente. A ex-tesoureira está presa na penitenciária feminina de Pirajuí-SP.

O advogado está fazendo suspense sobre a delação há várias semanas, garantindo que Sueli “tem muito o que contar”. Na semana passada, em entrevista ao radialista Roger Garcia, da Difusora AM, ele confirmou que “são fatos que chocam”. A expectativa é que hoje finalmente sejam divulgados nomes de outros envolvidos no escândalo criminoso.

Na semana passada, Mitsunaga disse que, neste momento, a impressão da sociedade é de que Sueli é a única responsável pelos problemas da prefeitura. “Isto não é verdade, mas não me cabe fazer juízo de valor sobre isso. O que importa é que ela tem vontade de contar — e tem muito a dizer, já que são 16 anos trabalhando naquele departamento da prefeitura. Ela viu muita coisa acontecer que envolve diretamente a própria Sueli e, eventualmente, outros envolvidos”, afirmou.

Ao ser questionado se as revelações têm o poder de “abalar a sociedade de Santa Cruz do Rio Pardo”, o advogado reclamou que, neste momento, apenas a família Feitosa está na berlinda. “A população precisa questionar o porquê disso. Afinal, é impossível que a Sueli tenha conseguido fazer tudo o que é imputado a ela sem que ninguém soubesse ou tivesse visto. E sem que ninguém tivesse tomado providências anteriormente. Então, acho que a investigação deve ser ampliada. Aliás, o silêncio da Sueli até o momento só favoreceu terceiros, prejudicando ela e a família, que estão sendo massacrados incessantemente”, afirmou.

Segundo inquérito está sob

comando de Valdir Oliveira

O segundo inquérito do caso Sueli Feitosa, que agora investiga outras pessoas envolvidas no desvio de dinheiro público, está sendo presidido pelo delegado Valdir Alves de Oliveira. O primeiro, que concluiu pelo indiciamento de sete pessoas da família da ex-tesoureira, foi comandado pelo delegado Renato Mardegan e já protocolado no Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo.

O delegado Mardegan admitiu ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, que a nova investigação, principalmente devido à possibilidade da delação premiada da principal envolvida no crime, vai despertar muita atenção na população santa-cruzense. A troca de delegados, segundo Mardegan, vai acontecer devido a viagens agendadas. “Na verdade, não queremos perder o ritmo das investigações, pois eu terei de me ausentar do município durante alguns dias”, disse. O segundo inquérito, alertou, vai demorar meses.