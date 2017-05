Projeto ‘integra’ cadeira de rodas a ônibus circular

Alunos do curso de Eletrotécnica da Etec de Ourinhos apresentaram na semana passada o protótipo de uma cadeira de rodas que funciona de forma integrada ao transporte coletivo. A ideia foi mostrada na última terça-feira, 9, na sede da Adefis — Associação dos Deficientes Físicos de Santa Cruz do Rio Pardo. Na verdade, é um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) de três alunos, sendo um deles — José Nilton Fernandes, 51 — de Santa Cruz.

A cadeira de rodas inovadora possui um dispositivo que consegue conectar o cadeirante ao ônibus circular através de um sinal. Segundo Nilton, o deficiente aciona um botão e, através das ondas de rádio, o motorista do ônibus é avisado de que no próximo ponto haverá um cadeirante.

Segundo o estudante, o dispositivo facilita o transporte coletivo, uma vez que o motorista já sabe que deverá acionar a rampa adaptada para o deficiente. “Muitas vezes isto leva muito tempo e, além do cadeirante, prejudica também outros usuários do transporte, inclusive atrasando o itinerário do ônibus”, conta.

O protótipo apresentado na sede da Adefis continha um dispositivo com alcance de até 20 metros. No entanto, segundo Nilton, o sinal pode ser ampliado várias vezes, de acordo com a conveniência do usuário — e do motorista do ônibus circular.

Na apresentração do equipamento, os estudantes usaram uma miniatura de ônibus para mostrar o som obtido através de um botão na cadeira. Um grupo de associados da Adefis acompanhou a demonstração na manhã de terça-feira, 8.