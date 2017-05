Alguns nomes citados já estavam sob investigação

Se não era novidade, delação oficial poderia não ter sido aceita

O promotor público Reginaldo Garcia e o delegado Renato Mardegan reagiram com aparente tranquilidade às revelações da ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, entregues à imprensa através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga na tarde da última quarta-feira, 17, em Bauru. Pelo teor das entrevistas dos dois à imprensa na semana passada, entende-se que os nomes citados já estavam sendo investigados há algum tempo.

Segundo o delegado Renato Mardegan, a surpresa foi apenas a forma como o advogado de Sueli anunciou o documento com as declarações da ex-tesoureira da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, que está presa em Pirajuí. “Causou estranheza chamar a imprensa na cidade de Bauru, como se fosse uma informação que saltasse aos olhos”, disse. Mardegan avaliou que a atitude foi uma tentativa de “desviar o foco” das investigações.

Para o delegado, Sueli Feitosa “perdeu a grande chance” de fazer a delação de forma legal, que seria o instrumento para beneficiar a ex-tesoureira da prefeitura de Santa Cruz. “Mas o advogado tem a sua estratégia e deve saber o que está fazendo. Cada um faz o seu papel”, afirmou.

Mardegan esclareceu que o ex-secretário Ricardo Moral e o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, citados por Sueli Feitosa, não eram investigados no caso de desvio de dinheiro público. “Na verdade, nós recebemos na época das oitivas algumas informações, ainda sem provas, que foram guardadas para um futuro inquérito policial. Obviamente agora, com estas divulgações, vamos aguardar que as informações divulgadas venham acompanhadas de alguns indícios ou provas”, afirmou.

O delegado deixou claro que a polícia vai apurar o conteúdo do que Sueli revelou. “Tudo vai ser checado e, se for necessário, vamos ouvir novamente a investigada”, explicou. “Mas vamos ver o que interessa ou não à investigação. Por enquanto, os fatos não mudam os rumos da investigação, cujo objetivo é descobrir a verdade”, afirmou.

Reação do MP

O promotor Reginaldo Garcia, responsável pelo caso de desvio de dinheiro público, admitiu à rádio Band FM que a atitude de Sueli, em expor publicamente suas declarações, prejudicou as investigações. “É uma linha de defesa, mas se é melhor ou não, quem deve analisar é o profissional que levou a público. Entendo que eventuais benefícios ou coleta de provas, que poderiam ser realizadas de forma sigilosa, foram totalmente prejudicados”, disse.

Garcia avalia que a “delação pública” só pode ter a intenção de obter “simpatia para a indiciada”. Sobre o suposto risco à integridade física sugerido por Sueli em suas declarações, o promotor disse que nada disso foi declarado às autoridades. “Se algo fosse relatado, claro que seria investigado. Se alguém é ameaçado, deve procurar a autoridade policial”, afirmou.

O promotor admitiu que “alguns nomes” já estavam sendo investigados no inquérito, mas tudo teria sido prejudicado com a atitude do advogado de Sueli de tornar as declarações públicas. Mesmo assim, Reginaldo Garcia disse que a partir da próxima semana haverá requisição de novo inquérito policial.

Ele aconselhou que as pessoas citadas nas declarações de Sueli devem procurar a autoridade policial. “Ninguém pode afirmar ainda sobre as responsabilidades dessas pessoas. Para afirmar a responsabilidade da Sueli, por exemplo, foram necessários cinco meses e mais de 5.000 páginas de inquérito. Se houver elementos mínimos, estas pessoas citadas serão responsabilizadas”, informou.

Garcia, porém, disse que não há mais possibilidade da ex-tesoureira ser beneficiada com uma eventual delação premiada. “A característica da colaboração é o sigilo, justamente para possibilitar as investigações e angariar provar. A partir do momento em que ela partiu para o público e, de forma não sigilosa, revelou o que entende ser pertinente, não há mais possibilidade da delação”, disse. Segundo ele, o procedimento sobre a delação que havia no Ministério Público será arquivado.