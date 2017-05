Citados nas declarações de Sueli, vereadores negam irregularidades

A “delação pública” que Sueli apresentou à imprensa na última quarta-feira, 17, por intermédio do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, diz que os vereadores Lourival Heitor (DEM) e Milton de Lima (PR) usariam suas influências em supostas irregularidades na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Sueli diz que os dois “são muito próximos” do prefeito Otacílio Assis (PSB) e que citou estes casos para mostrar que existiriam “esquema atrás de esquemas” na administração pública.

No caso de Lourival, Sueli diz que o vereador é sócio de duas empresas (Tec Rad Serviços Técnicos Radiológicos Ltda. e Tomografia Computadorizada Helicoidal Ltda.) que prestam serviços à Santa Casa, onde Lourival é funcionário. Segundo ela, como a Santa Casa recebe diretamente recursos do município, esta situação seria irregular porque Lourival é vereador. Além disso, Sueli disse que Lourival estaria criando uma cooperativa para controlar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) sob orientação do prefeito Otacílio Assis.

O parlamentar disse à rádio Band FM que as informações “são incorretas e não verdadeiras”. Lourival disse que não possui vínculo com a prefeitura e as empresas de sua propriedade estão declaradas em seu Imposto de Renda e nas declarações à Justiça Eleitoral. Sobre a história da UPA, Lourival esclareceu que uma suposta cooperativa para gerir a unidade de saúde precisaria, de acordo com a lei, ter no mínimo dois anos de atividades, com capacidade técnica comprovada, e ainda necessitaria disputar uma licitação. “Além disso, uma empresa que dispute estes serviços deve ter em caixa, no mínimo, três vezes o valor que eventualmente venha a receber como repasses”, disse. Para Lourival, o advogado de Sueli Feitosa está querendo “desviar o foco”, numa tentativa de sugerir “que a administração pública é extremamente vulnerável”.

No caso de Milton de Lima (PR), que mora no distrito de Caporanga, Sueli disse que achava “estranho” o fato do vereador “tirar notas em nome de um terceiro” referente à limpeza de fossas e serviços em cercas e muros e acompanhar o prestador de serviço para receber a conta no departamento de tesouraria. “Não me estranharia o fato dos cheques estarem neste momento vinculados ao vereador”, disse Sueli.

Milton disse ao radialista Dário Miguel, da Band FM, que as denúncias de irregularidades não procedem. Ele explicou que sempre está no prédio da prefeitura e conversa com pessoas, especialmente quando se trata de moradores de Caporanga. “Mas nunca recebi nada em nome de outra pessoa. Acho que ela se referiu a um dia em que eu estava conversando com um trabalhador no prédio da prefeitura. Na verdade, conheço todo mundo em Caporanga e muitos me procuram”, afirmou. Sobre os serviços de limpeza de fossas, ele lembra que os serviços foram prestados por uma empresa de Agudos.