Citados negam envolvimento e dizem que vão processar Sueli

Mira, Ricardo Moral e Cláudio Gimenez anunciam que

vão à Justiça contra Feitosa, advogado e até a imprensa

Os três principais acusados por Sueli Feitosa de participarem do esquema criminoso de desvio de dinheiro público reagiram com um discurso semelhante. O ex-prefeito Adilson Mira, o ex-secretário Ricardo Moral Lopes e o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, negam envolvimento no crime e anunciaram que vão processar a ex-tesoureira da prefeitura e o advogado dela, Luiz Henrique Mitsunaga. Mira e Gimenez afirmaram que também vão mover processos contra veículos de comunicação.

Mira, que segundo Sueli seria o “chefe” mencionado pelo ex-secretário Ricardo Moral, afirmou que é “absolutamente” inocente. “Sinto na pele o que é ser caluniado. A insinuação mentirosa digitada pelo novo advogado e assinada pela presidiária Sueli menciona o prefeito Otacílio, Maura e o meu nome como ‘certamente’. Boletins de ocorrência e processos começam a ser preparados. A verdade e o bem, mais uma vez, prevalecerão”, afirmou.

O ex-prefeito estranhou o fato de Sueli estar presa há meses sem citar nomes. “Ela esteve diante de três delegados competentes, um promotor de Justiça, viu a mãe presa, cunhado preso e nada disse. Por que?”, questionou Mira. Ele sugeriu que Sueli decidiu não fazer a delação premiada porque não tem provas do que acusa. O ex-prefeito também questionou o pagamento dos honorários do advogado de Sueli: “Se todos os bens da Sueli e familiares estão penhorados, quem está pagando esse advogado?”

Moral nega

O ex-secretário Ricardo Moral Lopes, que participou dos governos de Adilson Mira e Maura Macieirinha, do PSDB, disse que as acusações da ex-tesoureira são falsas. “Se fossem verdadeiras, ela faria uma delação premiada. Não houve nenhuma coleta de dinheiro ou ameaças contra ela. Eu não tinha e nunca tive esse poder”, afirmou.

Segundo Moral, Sueli afirmou anteriormente que os desvios começaram em 2001, época em que ele ainda nem morava em Santa Cruz do Rio Pardo. “Isso já mostra a falsidade de suas acusações. Ela terá de provar tudo o que disse. Repudio todas as acusações que ela fez, a mim e aos outros, e fico perplexo com a tamanha mentira que ela proferiu”, disse. “Sou inocente nessas acusações e confio na justiça dos homens e na de Deus”, concluiu.

Gimenez diz que citação é obra

de ‘ladra’ e advogado ‘picareta’

Citado como participante do esquema criminoso, quando teria descoberto o desvio provocado por Sueli e coagido a ex-tesoureira a continuar desviando recursos, o atual presidente da Codesan anunciou que vai processar ela, o advogado Luiz Mitsunaga e veículos de imprensa. “É difícil recuperar seu nome depois de uma citação dessas. Mas sou inocente e vou tomar todas as medidas cabíveis para desmascarar esta mentira”, disse.

Cláudio Gimenez é um dos fundadores do PT em Santa Cruz do Rio Pardo e já foi o presidente do partido. Em 2012, ele foi homologado como candidato do PT a prefeito, mas acabou sendo substituído, já com a campanha nas ruas, por Otacílio Assis, que venceu as eleições. No governo, ocupou os cargos de assessor de Captação de Recursos e secretário de Desenvolvimento Humano, até ser indicado presidente da Codesan após a demissão de Eduardo Blumer, em 2015. Gimenez sobreviveu a todas as mudanças no governo de Otacílio Assis, sendo, inclusive, elogiado várias vezes pelo prefeito. Há alguns meses, ele deixou o PT.

Cláudio Gimenez demonstrou irritação com a citação de seu nome por Sueli Feitosa. Na quinta-feira, 18, em entrevista ao radialista Dário Miguel, da Band FM, Gimenez chamou o advogado Luiz Henrique Mitsunaga de “picareta”. “Não tenho absolutamente nada a ver com isso e estou indignado. Vou, inclusive, representar este picareta, este advogado de porta de cadeia e de quinta categoria, na OAB e no Judiciário. Ele quer usar o Direito para defender a cliente, que é ré confessa, bandida, uma ladra que atrapalhou Santa Cruz”, afirmou.

Segundo Gimenez, Sueli e seu advogado estariam usando o nome dele como “bode expiatório” para tentar “jogar lama” sobre um “governo honesto e realizador” da qual faz parte. “O advogado faz todo mundo de bobo. Fala um monte de besteira na imprensa e ainda tentou colocar até vereadores contra a parede. Eu tenho um filho de 12 anos e não posso aceitar isso de forma alguma”, reclamou. “Em algum momento alguém vai ter de pagar por isso”, concluiu.

Em outro momento da entrevista na Band FM, Gimenez disse que não acredita que o documento assinado por Sueli tenha sido elaborado por ela. “São palavras do advogado. A Sueli seria incapaz de falar tudo isso. Isso é coisa de advogado de porta de cadeia que não tem escrúpulos em jogar nome de pessoas íntegras na lama, desde que isso sirva ao seu propósito”, atacou.