Dinheiro desviado era entregue em envelopes

Segundo Sueli, o esquema de Ricardo Moral e o ‘chefe’

continuou, sob ameaças, até no governo de Otacílio

Segundo o relato da ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, que veio a público na quarta-feira, 17, através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, o esquema criminoso de desvio de dinheiro na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo começou no primeiro mandato do ex-prefeito Adilson Mira por ordem do então secretário Ricardo Moral Lopes, que falava em nome do “chefe”. Ele teria coagido Sueli a entrar num “esquema” para desviar recursos, ameaçando-a de demissão. Depois, deu autorização à tesoureira para também fazer “retiradas pessoais”.

Ela não cita datas “para não cometer imprecisões”, mas diz que as ordens de Ricardo Moral em nome do “chefe” perduraram durante muitos anos. O dinheiro era entregue em envelopes diretamente a Moral na própria tesouraria, na frente de outros servidores. “Era algo comum e rotineiro”, disse Sueli.

Cada retirada era de R$ 5 mil a R$ 10 mil e elas aconteciam com frequência, às vezes semanais e outras ocasiões, quinzenais. Os envelopes, segundo Sueli, somavam recursos superiores às suas próprias “retiradas”.

Quando Mira entregou o governo para Maura Macieirinha (PSDB) em 2009, o esquema continuou com o mesmo Ricardo Moral recebendo os envelopes pessoalmente, já que o secretário foi mantido no novo governo. No entanto, Moral passou a ter mais cautela, retirando os envelopes fora do setor da tesouraria e, às vezes, nas imediações do prédio da prefeitura. Segundo Sueli, “Maura era pessoa fechada e de difícil acesso e apenas Ricardo Moral tinha acesso livre ao gabinete”.

O surpreendente é que os envelopes ao ex-secretário de Adilson Mira continuarem sendo entregues até no governo de Otacílio Assis (PSB), quando Moral já não fazia parte da administração. “Mesmo desligado da prefeitura, ele continuava a me coagir na prática do desvio”, disse Sueli Feitosa. Um dia, porém, ela resolveu acabar com o “esquema” de Ricardo e do “chefe”, mesmo sabendo que correria riscos. “Cansei”, disse a ex-tesoureira. Entretanto, ela continuou fazendo “saques pessoais”.

Na entrevista coletiva que concedeu à imprensa na quarta-feira, 17, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, questionado se Ricardo Moral, já durante o governo de Otacílio Assis, continuava coagindo Sueli a entregar dinheiro em nome do “chefe”, disse que a ex-tesoureira não deu detalhes sobre isso. “Ela não falou, mas a partir de agora as interpretações podem ser as mais variadas. O certo é que o Ricardo Moral perdurou — e muito tempo — nas administrações. Veja que, mesmo não pertencendo à administração do Otacílio, ele ainda assim continuou tendo benefícios até o momento em que Sueli literalmente cansou”, afirmou.

Nova coação

O envolvimento da ex-tesoureira com membros do governo voltou a acontecer meses depois. Segundo Sueli, ainda no início do governo Otacílio Assis, em 2013, ela recebeu um telefonema de Cláudio Gimenez, atual presidente da Codesan e na época assessor de Captação de Recursos. A ligação, em tom ameaçador, foi feita dentro do prédio da prefeitura.

Sueli havia sido descoberta. Segundo ela, no telefonema Cláudio revelou que “sabia o que ela fazia” e que, a partir daquela data, os envelopes deveriam continuar a serem entregues, agora tendo o próprio Gimenez como beneficiário. Segundo a ex-tesoureira, a ameaça era levá-la à prisão.

Os valores seriam os mesmos — entre R$ 5 mil e R$ 10 mil — e Cláudio teria avisado Sueli de que ela receberia “uma visita” periodicamente. Então, ela passou a entregar os envelopes a um motoboy nas imediações da prefeitura. O último pagamento a Gimenez, segundo Sueli, aconteceu em outubro de 2016, “com o mesmo motoboy” sendo usado para buscar o envelope. O advogado Luiz Mitsunaga disse que Sueli não sabe o nome do motoboy, mas é capaz de reconhecê-lo pessoalmente.

Armando Cunha também

trocava cheques, diz Sueli

Na “delação pública” que apresentou à imprensa através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, Sueli Feitosa admitiu que autorizava a troca de cheques de funcionários ou até de terceiros no setor de Tesouraria da prefeitura. Porém, ela garante que não havia “agiotagem no balcão”, uma vez que estas trocas aconteciam há muito tempo e beneficiavam servidores, conhecidos, amigos, familiares e até pessoas de interesse dos gestores. “Falar que esta era uma prerrogativa minha é uma grande mentira”, disse a ex-tesoureira.

De acordo com Sueli, “toda a prefeitura sabia” do esquema de trocas. “As pessoas entregavam cheques para a data na tesouraria e saíam com valores em espécie”, disse. A regra era que o dono do cheque se responsabilizasse pelo ressarcimento caso algum cheque fosse devolvido sem fundos.

Sueli contou que os cheques muitas vezes eram referentes ao salário do servidor, mas também havia trocas de cheques de clientes e de terceiros. Ela reconhece que trocou vários deles para o cunhado, Adilson Gomes de Souza, mas enumerou outros servidores que recorriam à prática dos cheques: Viviane Cristina Ribeiro, Janaína Ferruci Barbosa Peres, Adriane Chrystina Costa Rios, Maria Aparecida Ferreira de Jesus Elias, Emmanuel Nihimura silva, Maria Lucília Garcia, Neli Aparecida de Camargo e Armando Cunha.

A ex-tesoureira diz que, no caso de Armando, “ele foi capaz de me chamar de mentirosa e criminosa”, mas não contou à polícia que ele próprio trocava cheques pessoais e de locações de imóveis em nome da sogra. “Isto era rotina, fato que poderá ser comprovado com a simples quebra do sigilo bancário”, disse.

Sueli garante que Armando não apenas autorizou o esquema como também trocou cheques na tesouraria durante anos. Muitas vezes, segundo ela, outras funcionárias da secretarias separavam os valores para serem entregues ao então secretário.

A ex-tesoureira admite que o fato de alguns cheques da prefeitura serem depositados em contas distintas do próprio município provocava uma espécie de “confusão contábil”. Ela garante “ter convicção” de que os prefeitos das três administrações sabiam e autorizavam estas trocas, que não era necessariamente desvios.

Armando nega

Em nota encaminhada ao “Jornal da Cidade” de Bauru, o ex-secretário de Finanças Armando Cunha — que ocupou o cargo nos governos de Adilson Mira, Maura Macieirinha e Otacílio Assis — disse que “nunca soube e nunca autorizou quaisquer trocas de cheques nas dependências da prefeitura”.

Cunha também garante que não utilizou pessoalmente deste expediente “nos termos alegados pela acusada Sueli”. Ele disse que “sempre atuou como secretário de Finanças de Santa Cruz estritamente em conformidade com as regras as quais estava vinculado”. Por fim, Armando Cunha disse que “está e sempre esteve à disposição da polícia e da Justiça para prestar quaisquer tipos de informações que possam auxiliar as autoridades”.