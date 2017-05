‘Estou arrependida’

Em documento de 11 páginas, Sueli Feitosa faz revelações

‘bombásticas’, onde faltam provas e sobram dramas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Sueli Feitosa apelou para o drama, na tentativa de comover o público que, segundo seu próprio advogado, massacra ela e a família desde que o desvio milionário de dinheiro público veio à tona, na véspera do Natal do ano passado. Nas 11 páginas que entregou ao advogado Luiz Henrique Mitsunaga, onde acusa diretamente pelo menos três agentes políticos — o ex-prefeito Adilson Mira, o ex-secretário Ricardo Moral e o presidente da Codesan, Cláudio Gimenez —, Sueli também fala sobre seu sofrimento no cárcere e durante os anos em que, segundo ela, sofreu constantes ameaças para desviar dinheiro. “Não tinha mais sossego e paz para nada, pois os desvios assombraram minha mente durante anos”, disse. Além disso, Sueli faz acusações sobre outras irregularidades que estariam ocorrendo há anos na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

Ao pedir perdão ao povo pelos atos que praticou, Sueli lembra que é filha de Santa Cruz do Rio Pardo. “Tenho orgulho da minha cidade e respeito a todos. Tenho profunda vergonha e arrependimento de tudo o que aconteceu e peço perdão, publicamente, a toda população”, escreveu. A ex-tesoureira também desabafou. Disse que muita gente, nos bastidores, tenta atribuir a ela todas as responsabilidades pelo crime. “Sou responsável pelos meus atos e irei responder de forma digna, de acordo com a lei”, disse. “Porém, não posso concordar com o que vem acontecendo, não posso ser responsabilizada por atos praticados por outras pessoas”, emendou.

Nas 11 páginas da declaração assinada e registrada em cartório, Sueli não apenas relata os envolvidos no desvio da tesouraria, como atira para todos os lados. Literalmente, joga no ventilador, apontando irregularidades em todos os setores da prefeitura. Diz, por exemplo, que havia “operações duvidosas” na contabilidade que, inclusive, eram criticadas pelo secretário Armando Cunha. Segundo ela, era comum retirar recursos de contas específicas, cujos gastos depois eram “justificados” sem amparo legal.

Citou, por exemplo, que havia irregularidades em contratos com várias empresas de Santa Cruz e empreiteiras responsáveis por obras no município. Sueli, porém, não relatou quais seriam as irregularidades, a não ser pagamentos sem o respectivo empenho, o que é uma falha contábil que não significa desvios.

Entretanto, mesmo assim ela fez acusações graves. Segundo Sueli, nos governos de Adilson Mira e Maura Macieirinha, ambos do PSDB, havia pressões para liberar pagamentos para a empreiteira Salenco, responsável por serviços de pavimentação. “Nos bastidores, ouvia-se falar no pagamento de comissões de até 20% sobre o valor das obras”, apontou a ex-tesoureira.

Sueli também disse que um eletricista de Snta Cruz do Rio Pardo, conhecido como “Pedro Beronha”, deixava um talão de notas dentro do prédio da prefeitura para emissão conforme necessidade do departamento de compras. Segundo ela, todos sabiam deste procedimento.

Micromap

Outra grave denúncia apontada por Sueli atinge a empresa Micromap, responsável pelo software e manutenção da rede informatizada da prefeitura. Ela aponta que o sistema de gestão da empresa “é falho e passível de ajustes e adulteração”. Sueli Feitosa garante que os ajustes ocorriam constantemente “às claras” e que o ex-secretário Ricardo Moral, segundo ela “hábil em programação e ajustes de nformática”, inúmeras vezes teria agido para “ocultar e mascarar informações, tudo com a ajuda e tutela do sistema Micromap”.

Segundo Sueli, um funcionário da empresa — de nome “Tony”— fazia “recorrentes ajustes” na contabilidade na companhia do diretor Emerson Diniz. “Ambos realizavam lançamentos de acertos, sempre sob a justificativa de ajustes em diversas contas contábeis do município”, conta Feitosa.

Em determinado trecho da declaração, Sueli conta que o servidor Alex Nogueira — que seria um dos poucos “a desafiar” o atual prefeito Otacílio Assis — tentou extorquir o empresário Charles Mena, prestador de serviços de internet para o município, dentro do prédio da prefeitura. “Isso ninguém me contou, pois eu vi”, garantiu a ex-tesoureira.

Segundo ela, a situação seria grave porque Alex é quem manipula as informações eletrônicas de toda a prefeitura.

Sueli Feitosa também narrou que, entre 2013 e 2014, quando Otacílio Assis presidiu a Ummes — União dos Municípios da Média Sorocabana —, ele teria sofrido determinação do Tribunal de Contas para devolver ou restituir valores. Na época, ainda segundo Sueli, Otacílio determinou ao secretário Armando Cunha que aumentasse o valor da mensalidade paga pelo município à Ummes, de R$ 2,3 mil para R$ 15,8 mil, exatamente “para cobrir os pagamentos impostos à sua pessoa”.

Micromap refuta acusações de Sueli

A Micromap, empresa responsável pelo sistema de contabilidade da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, divulgou nota na última sexta-feira, 19, refutando as insinuações de Sueli Feitosa e afirmando que não pactua com ato ou fato irregular. A nota está assinada pelos diretores Maurício Veronez e Pedro Catalano Neto.

De acordo com a empresa, a locação de sistemas é escolhida mediante licitação pública e que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza periodicamente o sistema e recebe relatórios diretamente dos órgãos públicos que utilizam os programas.

“A Micromap não é responsável pelas informações inseridas pelos órgãos públicos nos diversos sistemas, mesmo porque nenhum de nossos colaboradores têm permissão de realizar quaisquer lançamentos contábeis, inserir, modificar ou manipular informações postas nos bancos de dados alimentados exclusivamente pelos respectivos órgãos públicos”, diz a nota.

Ainda de acordo com a empresa, os trabalhos de alimentação dos diversos sistemas eletrônicos são de responsabilidade dos próprios funcionários públicos lotados nas respectivas unidades. “Tais dados são mensalmente transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, por força do ‘Projeto Audesp’, lançamentos esses que não admitem alterações e permanecem disponíveis nos Portais da Transparência do próprio Tribunal de Contas e ainda na prefeitura municipal”, informou a Micromap.