Feitosa disse que sofreu ‘concorrência’ no setor

Segundo ela, mais alguém começou a desviar os depósitos

Pelo relato assinado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa, inclusive com registro em cartório, a situação dela na prefeitura de Santa Cruz estava por um fio há anos. Ameaçada por agentes políticos e obrigada a entregar dinheiro a integrantes dos governos, ela contou um episódio no mínimo inusitado. Em dado momento, começaram a acontecer desvios dentro do próprio desvio. Seria a consolidação do ditado “ladrão que rouba ladrão”.

Segundo Sueli, o desvio do dinheiro era feito antes do depósito bancário, quando toda a arrecadação no caixa da prefeitura era separada num envelope para ser levada a uma agência bancária no dia seguinte. Era exatamente neste momento que a ex-tesoureira retirava os valores para as pessoas que a ameaçavam — supostamente Ricardo Moral e o “chefe” Adilson Mira até 2013 e depois Cláudio Gimenez até outubro do ano passado — e para ela própria. No exemplo que colocou no papel, ela retirava metade dos valores e o restante ficava no cofre até o dia seguinte.

Foi quando Sueli notou que, em suas próprias palavras, estava tendo “concorrência de alguém do departamento”. É que os depósitos passaram a chegar com valores ainda menores, indicando que mais pessoas estavam subtraindo dinheiro.

“Agia calado e encobertado pela minha própria prática, pois provavelmente descobriu o que eu fazia e resolveu também fazer. Começaram a ocorrer desvios dos desvios”, disse Sueli. Este novo golpe, segundo ela, retirava mais 40% do total que havia no envelope. Ou seja, do total arrecadado diretamente no caixa da prefeitura nos dias de “pagamentos” do esquema de corrupção, cerca de 70% era desviado.

Sueli Feitosa explicou que não podia questionar, já que o novo “concorrente” certamente a denunciaria. Além disso, ela não poderia citar nomes, uma vez que quem fazia o depósito poderia não ser a pessoa responsável pelo novo desvio. “Poderia ser outras, haja vista que este permanecia no cofre da prefeitura”, avaliou.

Entretanto, a ex-tesoureira chegou a citar o nome da funcionária Viviane Ribeiro, que foi quem teria descoberto o esquema de desvio e denunciado aos superiores no dia 22 de dezembro do ano passado. Segundo ela, Viviane estaria agindo de forma estranha, inclusive com agressividade. “Hoje, passados cinco meses, vejo que ela já sabia, me dando o direito de pensar neste momento ser ela a pessoa que também retirava valores dos envelopes”, escreveu.