Sueli detalha esquema, que começou com Mira e Moral

* Ex-tesoureira conta que Mira era o “chefe” e Ricardo Moral retirava os envelopes com dinheiro

* Segundo ela, Cláudio Gimenez descobriu o esquema no atual governo e também foi beneficiado

Numa entrevista coletiva no auditório do hotel “Vitória Régia”, em Bauru, na última quarta-feira, 17, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga apresentou declarações assinadas pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa detalhando como ocorriam os desvios na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela está presa na penitenciária de Pirajuí-SP e desistiu de fazer oficialmente uma “delação premiada”. Em vez disso, Sueli resolveu expor publicamente os fatos que supostamente envolvem agentes políticos e servidores. No documento de 11 páginas, chamado de “termo de declarações e colaboração”, Sueli assume que errou, mas não concorda em ser responsabilizada isoladamente pela polícia e pelo Judiciário.

Segundo Mitsunaga, o esquema começou no governo de Adilson Mira (2001-2008), quando Sueli Feitosa foi nomeada para a Tesouraria Municipal pelo então prefeito, aparentemente para servir a um esquema criminoso. Ela não cita datas — apenas períodos e governos —, mas esclarece que não pode garantir com exatidão se os desvios começaram em 2001. “Posso, sim, afirmar que começaram na gestão Adilson Mira”, disse.

Pois foi exatamente na primeira administração do ex-prefeito que o esquema criminoso começou, através do então secretário Ricardo Moral. Era ele, segundo Sueli, quem a convenceu a iniciar os desvios. Moral falava em nome do “chefe”, o ex-prefeito Adilson Mira, e dizia “de forma insistente” que os dois precisavam de dinheiro e que a única forma era através da tesouraria.

A princípio, a ex-tesoureira disse que não levou a sério a proposta, mas depois passou a ser ameaçada. Segundo Sueli, Moral chegou a declarar: “Se você não fizer o que queremos, você não ficará onde quer”. A partir daí, com medo de perder a função, ela concordou em tirar dinheiro para entregar ao então secretário Ricardo Moral. “Foi a pior decisão da minha vida, pois deveria ter me submetido à demissão em lugar a prisão onde atualmente me encontro”, narra Sueli.

Em dado momento, segundo a ex-tesoureira, ela recebeu “autorização” para também fazer “retiradas” pessoais, que hoje acredita ser uma forma de “amarrá-la” diretamente à prática ilícita. Sueli era constantemente alertada de que deveria estar “dentro ou fora do esquema” e que, numa eventual descoberta do crime, ninguém acreditaria na narrativa de uma simples tesoureira. Diziam a ela que certamente as palavras de Ricardo Moral ou de Adilson Mira teriam maior credibilidade.

Ela relatou, ainda, que os desvios continuaram no governo de Maura Macieirinha (PSDB) e Otacílio Assis (PSB) com o próprio Ricardo Moral, supostamente ainda em nome do “chefe”. Quando decidiu parar de beneficiar Moral, o esquema teria sido descoberto por Cláudio Gimenez — atual presidente da Codesan — que, sob ameaça, coagiu Sueli Feitosa a continuar entregando dinheiro, desta vez diretamente a ele (leia nas páginas seguintes).

Depósitos

Segundo o relato de Sueli Feitosa, os desvios eram feitos por ordem e de “de acordo com a necessidade deles”, variando de R$ 5 mil a R$ 10 mil a cada vez — e isto se repetia várias vezes ao mês. De acordo com o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, os desvios feitos por Sueli para os agentes políticos superavam “muito” o que ela colocava no próprio bolso.

No documento, Sueli Feitosa não esclarece exatamente como se fazia a contabilidade para os desvios não aparecerem. Entretanto, ela sugere que os “ajustes” no sistema informatizado podem ter sido feitos através de falhas no sistema gerenciado pela empresa Micromap, de Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo ela, os desvios eram feitos antes dos depósitos dos tributos recolhidos no caixa da tesouraria — IPTU, ITBI, taxas e guias de tributos municipais. Tudo era somado e colocado num envelope para o depósito no dia seguinte. Era neste momento que Sueli desviava valores para entregar a Ricardo Moral. “Se qualquer pessoa tivesse conferido os depósitos, certamente apuraria isso de imediato, bastando confrontar o fechamento do caixa com o depósito realizado”, disse a ex-tesoureira.

Sueli resolveu contar para evitar

‘manobras’ que escondam crime

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga admitiu que sua cliente, a ex-tesoureira Sueli Feitosa, não terá mais os benefícios de uma delação premiada, já que desistiu de fazer esta colaboração de forma oficial. Ao preferir fazer uma espécie de “delação pública”, Sueli amplia um cenário onde várias pessoas passam à condição de suspeitas. “Ela fez até outras menções que não estão no documento, mas que certamente no futuro poderão ser feitas”, disse Mitsunaga. Ele nega que esteja “tumultuando” as investigações, mas afirmou que a estratégia da defesa, neste momento, é contar tudo para evitar, inclusive, determinadas “manobras” para camuflar irregularidades.

Segundo ele, a intenção de Sueli também foi expor publicamente o que sabe para mostrar a situação tensa vivida pela ex-tesoureira ao longo dos anos. “Ela foi pressionada e ameaçada constantemente e sabia de muitas irregularidades que aconteciam na prefeitura. Se não fizesse o que pediam ou permitisse o que estava sendo feito, diziam que ela seria delatada. Então, a Sueli conviveu nos últimos anos com o medo de ser presa, o que acabou realmente acontecendo. Mas agora ela se sente livre para contar o que sabe”, disse.

O advogado disse que a ex-tesoureira, após a prisão, tentou por várias vezes relatar o que acontecia. No documento assinado por ela, consta que as autoridades queriam saber apenas sobre os desvios na tesouraria. “O que eu relatava era parte integrante de um conjunto de atos, que ao longo dos anos me tornou refém de uma situação”, escreveu.

Ao criticar procedimentos da Polícia Civil, Ministério Público e do Judiciário, o advogado garante que Sueli Feitosa e seu cunhado Adilson Gomes — que está preso em Cerqueira César — estariam sendo vítimas de “constrangimento ilegal”, já que teriam direito à liberdade. “Ela reconhece o que fez, mas nunca respondeu a processo crime, tem bons antecedentes, tem domicílio fixo e, portanto, a lei garante a ela o direito de eventualmente responder em liberdade”, explicou.

Honorários

Questionado, Mitsunaga garante que a defesa de Sueli não está sendo paga com recursos provenientes do esquema criminoso que Sueli operava na prefeitura. “Posso garantir que meus honorários não estão sendo pagos com dinheiro desviado e nem mesmo por pessoas que possam estar envolvidos com ela. Quem custeia meus honorários é a família dela, de uma forma geral”, disse. Segundo ele, este é um assunto particular, cujo silêncio é garantido pelo estatuto da OAB.

O pagamento de honorários e a manutenção das despesas de toda a família foram fundamentais para que a Justiça de Santa Cruz negasse, até o momento, pedidos de liberdade para Sueli Feitosa e Adilson Gomes de Souza.