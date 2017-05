Vereadores já defendem afastamento de Gimenez

Citação do nome do presidente da Codesan por

Sueli Feitosa criou situação incômoda para o governo

As declarações da ex-tesoureira da prefeitura de Santa Cruz, Sueli Feitosa, que “delatou” publicamente três agentes políticos como beneficiários do esquema criminoso de desvio de dinheiro público, já incomoda a Câmara. Um deles integra a atual administração como presidente da Codesan. Na última sexta-feira, pelo menos dois vereadores já defendem o afastamento provisório de Cláudio Gimenez da direção da empresa até que as investigações apontem se há indícios de veracidade no que Sueli Feitosa relatou.

O vereador Murilo Sala (SD) disse que ficou “surpreso” com as informações do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, já que a tal “delação pública” não indicou provas. “Mas se há indícios, vamos aguardar as investigações da Polícia Civil”, afirmou.

Neste caso, Murilo defende o afastamento do presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, citado por Sueli Feitosa como aquele que descobriu o esquema criminoso em 2013, já no governo de Otacílio Assis, e a ameaçou para que fosse beneficiado com recursos. “Ninguém está dizendo que ele é culpado, mas entendo que seria prudente este afastamento”, disse. “Eu agiria assim se fosse o prefeito”, emendou.

Segundo Murilo, o afastamento poderia ser provisório, determinado por alguns meses, para não atrapalhar as investigações. “Como ele mesmo disse, o nome do Cláudio foi jogado na lama. Na verdade, acho que este gesto do afastamento deveria partir dele”, disse.

Murilo lembrou que a situação “constrangedora” pode prejudicar até mesmo a aprovação de projetos na Câmara de repasses de recursos à Codesan. “Num momento desse, com o nome dele sendo acusado, fica difícil ter o apoio de todos os vereadores para novos repasses à Codesan. Certamente a maioria dos parlamentares iria aguardar o desfecho das investigações”, afirmou.

“Situação delicada”

Opinião semelhante tem o vereador João Marcelo Santos (DEM), da base governista. Santos, por sinal, é um dos maiores críticos da Codesan na Câmara. Na votação do projeto que autorizou o último repasse, por exemplo, o vereador disse que daria o voto favorável pela “última vez”, sendo taxativo em afirmar que “não confia no presidente”.

Agora, com a situação delicada de Gimenez, Marcelo Santos acredita que um afastamento é a melhor saída. “Não precisa ser amanhã, mas isto deve ser analisado e acertado no governo”, disse.

O vereador disse que defende o afastamento de todos os funcionários citados por Sueli Feitosa na declaração que o advogado Luiz Henrique Mitsunaga tornou pública. “É questão de bom senso. Vamos ver o rumo das investigações”, afirmou.

Ontem, em entrevista ao radialista Roger Garcia, da Difusora AM, a vereadora Maura Macieirinha (PSDB) não quis opinar sobre o possível afastamento de Gimenez. Segundo ela, esta avaliação cabe ao prefeito Otacílio.