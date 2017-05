Captando o sentimento

Fotógrafa Fernanda Botelho lança série ‘Manda Nudes’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

As redes sociais criam modismos e um dos últimos — e mais polêmicos — é o “manda nudes”, uma expressão usada para pedir o envio de fotos sensuais íntimas. Pois a fotógrafa santa-cruzense Fernanda de Oliveira Botelho, 33, resolveu transformar a frase que ganhou “memes” na internet numa série de fotos que acabou se transformando no projeto “Manda Nudes”. As imagens, claro, não são apelativas e, segundo Fernanda, a ideia é conseguir captar a emoção de mulheres comuns, sem o estereótipo do corpo perfeito. Os “cliques” captam o movimento e a expressão das modelos.

Funcionária da secretaria de Cultura, Fernanda Botelho virou fotógrafa profissional por acaso — e graças ao incentivo de amigos. Há oito anos trabalhando com Cultura, primeiro em Ourinhos e depois em Santa Cruz, ela costuma receber missões para fotografar eventos. A sorte, segundo ela, é que sempre teve à disposição câmeras fotográficas boas. “Eu brincava com elas”, conta.

Aos poucos, gostou e começou a receber propostas de trabalho. Percebeu, então, que se tornou especialista em fotos em que o movimento torna-se a principal expressão. “Não gosto de coisas paradas. Já fiz trabalhos com objetos, mas não é minha praia”, disse. “Gosto de tirar foto de gente, pois tem expressão”, resume.

‘O corpo fala’

A nova série de fotografias que Fernanda Botelho está produzindo começou também como uma brincadeira com as amigas. “Gosto muito de tirar fotos de corpo em movimento, onde a expressão é realçada. Aí, rolou”, disse.

O projeto contagiou as amigas a ponto de encontrar modelos não ser problema. As imagens também têm um fator importante: aumentar a autoestima da mulher. “É por isso que procuro pessoas normais. Elas perceberam o quanto são belas e estão com a autoestima lá em cima”, explicou. Segundo Fernanda, algumas dizem que agora estão felizes com o próprio corpo, o que não acontecia antes.

Uma delas, por sinal, é a companheira de trabalho de Fernanda, a servidora pública Renata Sartori, 31. A fotógrafa pediu ajuda à amiga para planejar as sessões, estudando poses e gestos ou procurando estes movimentos na internet. Como Sartori surpreendeu, Fernanda a transformou numa de suas principais modelos fotográficas. “Eu adoro tudo isso. Nas redes sociais, sigo artistas e fotógrafos e sempre vejo poses diferentes”, conta Renata. “Ela é muito espontânea”, elogia Fernanda.

No entanto, faltava um nome para o projeto. Um dia, Fernanda estava conversando com o namorado pelo celular e, de brincadeira, ele digitou “manda nudes”. “Numa zoeira, encontrei um nome legal. Além disso, o ‘manda nudes’ está muito na moda hoje”, contou a fotógrafa.

Claro que Fernanda não divulga nomes e as fotos expostas ao público trazem o mistério de não mostrar rostos com exatidão. Uma série de fotos já foi publicada no site www.fernandabotelho.com e o primeiro efeito foi a fotógrafa ser procurada por outras pessoas para trabalhos semelhantes. “É muito legal porque cada modelo tem sua característica”, diz Fernanda, que também possui uma rara sensibilidade para trabalhar com a luz nas imagens.

A fotógrafa ainda sequer possui um estúdio e empresta de amigos para produzir os trabalhos. Mas já pensa até em fazer uma exposição das fotos. A série, por sinal, não terá um fim, mesmo porque o número de modelos é ilimitado. Portanto, “manda nudes”…