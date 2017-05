Cartas – Edição de 21/05/2017

‘Aos caros Vital e Lucila’

No domingo, recebi de Enaura Pinheiro, de Belo Horizonte, parabéns pelo artigo da Ana Jarvis. Referia-se ela à patronesse da criação do “Dia das Mães”. Fomos, eu e Enaura, juntamente com você, Lucila, colegas de formatura no “Curso Normal”. Todos nós nos lembramos de Dona Lucy, citada no artigo. Foram daí os parabéns pela missiva referendada, vindo de Enaura.

Bem, por que me lembrei de você? Você, Enaura, também foi guardiã dos ensinamentos de Dona Lucy e de todo nosso brilhante corpo docente. Curiosidade: se não me engano, casou-se com Vital antes da formatura do Curso Normal. Não tenho muita certeza disso. Certeza tenho da sua origem familiar, impoluta, de grande tradição são-pedrense.

Foi um prazer imenso, como seu ex-colega, ser seu aluno no Curso de Direito, que não terminei. Mas guardei lembranças divinas e proveitosas de suas aulas muito bem ministradas. Seu casamento com Vital só enalteceu sua tradição familiar, associada aos Scudeler, também eles de grande tradição na sociedade local. Parabéns pela união.

Você, ótima mãe, além de criar seus três filhos, adotou outro. Só pessoas desprendidas têm esse comportamento, extensivo também ao Vital Scudeler. Duas famílias que se uniram e, como bons frutos, tiveram três filhos, dois deles advogados, do nosso convívio intenso, primando pela honra e descrição. Parabéns Doutor Alessandro e Doutor Evandro.

Adriane, filha também, apesar de fora do nosso convívio, fruto da mesma genealogia, mesmo longe, deve estar engrandecendo o nome da família, no seu domicílio. Aí todos os frutos de boa árvore geram também frutos sadios que só poderiam ser. Falo dos seus netos, filhos dos seus filhos.

Você, Lucila, é um exemplo de mãe e avó dedicada. Seus filhos e netos são exemplos que engrandecem a sociedade local. Parabéns.

Tenho certeza, cara colega, assim te chamo com a liberdade de sermos Normalistas de 1964. Alunos de tantos mestres, além da criatividade de Dona Lucy Santana. Mais uma vez parabéns e obrigado, por ter sido seu colega de formatura e seu aluno de Curso Superior.

Cito para você e família, a máxima de “quem sai aos seus, não degenera”. Dato e razo.

— Professor Eduardo Tasha Gonçalves, aluno de Lucy e colega de Lucila (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Temer afunda Brasil

Vergonha, senhor Presidente, a forma como agiu contra o povo brasileiro na calada da noite, ao receber o outro corrupto da JBS, Joesley Batista, que já tem passagem marcada para os EUA. Vão deixar na mão o BNDES, que ficará com o ônus da inadimplência — e eles com o bônus dos créditos concedidos por seu governo e do PT.

Senhor Presidente Temer, no dia de sua posse disse que iria trabalhar duro para trazer de volta os milhões de empregos que foram perdidos no governo da Dilma, 13 milhões e que hoje já chegam a 14,2 milhoes em todo Brasil. O povo lhe deu carta branca e depositou a confiança para buscar as soluçoes para o País, tanto no ajuste fical, como nas reformas e geração dos empregos e renda para nosso sofrido brasileiro.

Tudo estava indo bem, até que a bomba caiu em Brasilia na semana passada, por sua participação no esquema da JBS, quando o senhor pediu ao seu braço direito que buscasse o dinheiro do mensalão acordado por 20 anos, com pagamento de R$ 500 mil por semana. Por sorte a imprensa mostrou como agiu seu representante Rocha Loures que, para nossa tristeza, é do Parana. Por míseros R$ 500 mil, o senhor tirou o sonho dos 200 milhões de brasileiros que acreditaram no senhor.

Senhor Presidente, o senhor aceitou negociar com a JBS e agora vazaram os videos que estavam impedindo também o avanço da Lava Jato, onde têm dois ministros ao seu lado que estão denunciados. Pois aproveitem a oportunidade, paguem o que devem e vão embora para longe, porque agora nao dá mais.

Cá com meus botões, onde estaria o seu juramento como advogado e como Presidente, que fez perante a Bíblia Sagrada? Que não cometeria malfeitos e honraria a Constituição brasileira? Veja o que fez e o quanto prejudicou o povo brasileiro só numa noite.

Tchau Querido! Já vai tarde pelo mal que fez ao Pais. Não esqueça a picanha preparada com exclusividade para o senhor e sua Turba.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Anos de multidões

“Querida Shirley: Pax Christi. Recebi a vossa carta que estimei e agradeço. Peço para ti, teus pais e mais família um santo ano de 1994, com as bênçãos de Deus e a maternal proteção de Nossa Senhora. Um abraço da tia. Ir Lúcia”.

Essa é o principal tesouro que minha cunhada Shirley, sobrinha neta da vidente de Fátima em Portugal, ainda possui dentre outras relíquias das históricas e centenárias aparições de Nossa Senhora ao povo português. Dentre elas, possui também um exemplar da antiga revista O Cruzeiro, datada de 20/5/1967, que comemorava os 50 anos das aparições e entrevistava seu avô Manuel dos Santos, então morador de Assis e irmão da vidente, morto no final dos anos 70. O irmão da terceira pastora migrou para o Brasil na década de 20, fugindo do assédio à sua família, após as aparições de 1917, que transformaram a pacata cidadezinha portuguesa de Fátima. Só retornou a Portugal uma única vez, quando visitou sua irmã famosa já no convento carmelita de Coimbra. Mesmo assim, Lúcia mantinha assídua correspondência com seus familiares, dentre eles os sobrinhos e netos moradores do Brasil.

Cem anos depois, multidões continuam a aglomerar-se na vila que se tornou um dos maiores santuários marianos do mundo; basta olhar seu pátio ao redor da basílica, três vezes maior que o pátio do Vaticano. Só nas comemorações do centenário, com a presença do Papa Francisco, mais de 500 mil pessoas ali se aglomeraram para juntos testemunharem a cerimônia de canonização dos videntes Francisco e Jacinta. A prima Lúcia dos Santos, considerada a terceira vidente, faleceu em 2005, aos 97 anos. Foi a portadora do famoso terceiro segredo de Fátima, cujo teor vinha sendo revelado a todos os papas que se sucederam desde então. Há ainda muitas especulações a respeito de seu conteúdo, mas esse não é o principal mistério a envolver os acontecimentos que mudaram a história daquela pequena aldeia portuguesa.

Na realidade, Fátima é mais um frasco dos perfumes que exalam de toda e qualquer manifestação maternal de Maria, mãe de Jesus, em todas as épocas pós-Redenção e em qualquer rincão onde a fé cristã estabelece raízes. Na verdade, a maternal presença foi, é e sempre será um manancial de graças às carências humanas diante dos mistérios que a fé nos impõe. Não se trata de simples manifestação de mistérios, mas de gritante necessidade do humano em se aproximar, entender, beneficiar-se e sentir-se parte da história de amor vivida e revelada por Cristo em seu advento humano. Também Ele precisou da figura materna. Também Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Também Ele foi amamentado, recebeu seu carinho e afeto, suas correções e proteção permanente e a tão sólida e providencial presença em sua vida, até mesmo no próprio calvário. E nos deixou um legado, dividiu conosco a proteção daquela que mais amou em vida: “Eis aí tua mãe!”.

Desde então, multidões continuam a buscá-la, a encontrá-la e lhe devotar tributos de devoção e amor filiais. Essa devoção atravessa milênios. Recebe o carinho e atrai a atenção dos bilhões de cristãos ao longo dos séculos através das gerações dispersas pelo mundo todo. Chega até nós, convoca pessoas do povo, da família cristã em qualquer rincão desse mundo, em qualquer época, sem distinção de raças ou credos, para única e exclusivamente nos revelar a beleza da proteção materna: “Mulher, eis aí teus filhos, tuas filhas”…

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

Ler faz muito bem

Todos sabemos que ler livros de ficção é muito bom para aprender a Língua e agora os cientistas afirma que a ficção faz muito mais que isso. De acordo com um novo estudo, realizado por Keith Oatley, professor de psicologia cognitiva emérito da Universidade de Toronto, e publicado na revista “Trends in Cognitive Sciences”, livros de ficção podem ensinar os leitores sobre tópicos complicados como racismo, pobreza, “bullying”, orientação sexual e muitas outras questões. E isso dá a esses leitores a capacidade de entender melhor as pessoas. Oatley, que também é um escritor premiado, afirma que uma obra de ficção é um pedaço de consciência que pode passar de uma mente para outra e que o leitor pode torná-la sua.

Os livros podem funcionar como um “laboratório moral”. A leitura pode ajudá-lo a testar com segurança como você se sente sobre certas questões ou pessoas, sem ter que experimentar algo diretamente. Oatley acredita que os romances que mais ajudam são aqueles que buscam entender os personagens por dentro, como a “Sra. Dalloway” de Virginia Woolf, bem como com a ficção popular “Harry Potter”.

A leitura de livros como aqueles pode melhorar a vida amorosa, a vida familiar e os relacionamentos no trabalho. Aprende-se com as preocupações da Sra. Dalloway enquanto compra flores ou conforme Harry Potter esforça-se para controlar seus poderes junto a sua família comum e negligente. O leitor compara essas experiências com as próprias. E as experiências dos personagens são internalizadas para aumentar a cognição cotidiana.

Em outras palavras, segundo Oatley, a leitura de ficção melhora a empatia com as pessoas, conforme observou em seu estudo. Ele também observa que em outros estudos cerebrais de pessoas que ouvem histórias que envolvam uma emoção intensa mostram uma resposta física, como mudanças de ritmo cardíaco. E exames cerebrais mostram que a área que corresponde à emoção acende-se, como se a pessoa estivesse experimentando essa emoção pessoalmente.

E estudos anteriores mostraram que os programas de televisão, como os seriados guiados pelas personagens e não pela trama, como “The West Wing” ou “The Good Wife”, também podem ajudar a entender melhor o que os seres humanos estão fazendo. Outros estudos mostraram que assistir a comédias de personagens pode diminuir o preconceito dos telespectadores. Isso é uma boa novidade, já que as comédias contém conteúdo preconceituoso contra minorias.

Para o cientista, sua pesquisa ensina que não basta ser tão esperto quanto Sherlock Holmes, para ser bem sucedido, ou seja, dar-se bem nesta vida, é precisa entender realmente as pessoas emocionalmente. E não se pode estar tão emocionalmente indisponível como o Sr. Darcy, personagem do livro “Orgulho e Preconceito”. E ainda aprender a lição que Jane Austen está tentando ensinar nesse livro, ou seja, para amar as pessoas, é necessário realmente conhecê-las.

Oatley conclui lembrando que as pessoas dizem que só tem uma vida, “mas eu digo que ao ler uma ficção faz o leitor viver muitas vidas”.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Foto do leitor

Construção da estação ferroviária

— A foto acima, do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, é do início do século passado e mostra a construção da estação ferroviária de Santa Cruz do Rio Pardo, que seria servida por um ramal da Estrada de Ferro Sorocabana. Na verdade, o ramal que ligava o município a Bernardino de Campos foi financiado pela própria prefeitura e criou uma dívida astronômica para as finanças de Santa Cruz. A inauguração da estação ferroviária aconteceu em 1908, com a presença do então governador paulista Jorge Tibiriçá (à direita), que virou nome da avenida que ligava o centro à Estação. O trem, entretanto, foi abandonado pelos governos e o ramal foi extinto nos anos 1960. Hoje, mesmo a linha tronco da Sorocabana, privatizada nos anos 1990, não é mais motivo de orgulho do País…