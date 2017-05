Coluna de João Zanata Neto – Edição de 21/05/2017

Menina bonita

Ayako, não tenho dúvidas que meu coração guarda os sentimentos do amor, pois ele palpita diante de você. Isto só pode ser o amor que lhe tenho, a pulsar no palor desta paixão.

Quanto mais vivemos juntos, mais alto se edifica a torre dos apaixonados e mais vertiginoso torna o medo da minha queda. Não me abandone, pois a morte me aguarda tão próxima ao chão. Ela me estatelará sem piedade quando um vazio estarrecer meu coração sem o seu amor.

O que preciso exclusivamente para viver é de seu amor. Se estou, frente a frente, a encarar seus olhos, quanto amor, quanta ternura e quanta felicidade inundam meus olhos. Eu me nutro dos seus acalantos e a sua voz me dá coragem para continuar.

Antes eu era apenas uma criança abandonada, um pequeno cão danado sem dono. E você, feito um anjo, ancorou esta nau errante em seu peito, feito um porto seguro das mil esperanças. Sem que eu percebesse, coseu o que roto havia em mim e me deus bons ventos. Agora de costado aprumado, singro elegante seus oceanos, embebendo-me dos seus prazeres e esquadrinhando seus segredos.

Que bela coisa é o seu amor, uma melodia inaudita que reverbera meu coração em um palpitar sereno e doce, dissipando em mim o que há de rude e petrificado. A cativante harmonia do seu acalanto enfeita meus sonhos com fantasias de um paraíso secreto.

Sou do seu amor o receptáculo mais carente que nunca se torna repleto e nada desperdiça. Meu sonho é ser relicário para guardar o seu amor precioso. Meu sonho é ser abismo para abarcar o seu amor sem fim.

Sinceramente, eu invejo o amor que por mim demonstra. A castidade dos seus encantos me faz eterno devedor, pois por mais que aumenta o meu amor por você, ainda sinto que o seu está sempre a superá-lo. Conquanto tenho certeza que daria a minha vida por você, vejo que já me deu a sua por mim.

Se seu amor estivesse numa fruta fresca, ele seria a agradável sensação de doçura. Se seu amor estivesse nos raios do Sol, ele seria a confortável sensação do calor. Se seu amor estivesse nos ventos, ele seria a suave brisa que resvala em minha face. Se seu amor estivesse em mim, ele seria a felicidade que me contagia.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.