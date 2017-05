Eliminada na Copa Record, Santa Cruz está na final dos ‘campeões’

Dário Miguel

Da Band FM

Foi uma semana de alto e baixo, literalmente. Se na quarta-feira, 17, a equipe de futsal feminino de Santa Cruz do Rio Pardo foi desclassificada na semifinal da Copa TV Record, no dia seguinte se redimiu em outra competição. As campeões da Copa TV Tem 2017 venceram Araçatuba, na cidade de Garça, e vão disputar o bicampeonato da “Copa dos Campeões TV Tem”.

A vaga na decisão foi assegurada na noite de quinta-feira, 18, com uma vitória de 5×2 contra o Araçaruba. Os gols foram marcados por Vanessinha, Camila, Jane Marques e Brenda (2).

Apesar do placar que sugere goleada, o jogo não foi fácil. O Araçatuba terminou o primeiro tempo perdendo por apenas um gol de diferença e chegou a impor uma pressão na etapa complementar. Entretanto, as meninas de Santa Cruz administraram a partida e venceram por 5×2.

A “Copa dos Campeões” reúne os vencedores dos torneios regionais promovidos nas regiões onde atua a TV Tem. São apenas quatro times, exatamente os campeões de todo o Estado.

Na outra semifinal, Taquarivaí venceu Itu por 3×1 e vai decidir o título contra Santa Cruz do Rio Pardo.

A partida decisiva será na próxima quinta feira, 25, no ginásio “Mário Covas Júnior”, na cidade de Botucatu, exatamente o palco da conquista da “Colpa TV Tem” há duas semanas. Foi no mesmo ginásio que as meninas de Santa Cruz do Rio Pardo venceram Ourinhos por 4×0 e sagraram-se campeãs da competição.

O curioso é que no ano passado a final da Copa dos Campeões reuniu exatamente as equipes de Santa Cruz do Rio Pardo e Taquarivaí. Numa disputa apertada, a decisão foi para os pênaltis, onde a goleira santa-cruzense Bianca — a sexta melhor do mundo, segundo ranking de entidade ligada à Fifa — fez a diferença e deu o título à sua equipe.

Eliminação

As meninas de Santa Cruz do Rio Pardo tropeçaram nas semifinais da Copa TV Record e foram eliminadas da competição.

Na última quarta-feira, 17, o time empatou com Marília em 3×3, em Ourinhos, e foi eliminada nos pênaltis.

As garotas de Snta Cruz sentiram a pressão dos últimos dias, com jogos seguidos, e o time falhou muito. Camila chegou a marcar um gol contra e a talentosa Vanessinha, para desespero da torcida, desperdiçou uma das penalidades.