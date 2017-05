‘Festa Julina’ de educandário será realizada em 15 de julho

Entidade está construindo imóveis em busca da autossuficiência

A tradicional “festa julina” em prol do educandário “O Lar da Criança”, que no ano passado reuniu mais de 2.000 pessoas na praça São Sebastião, deverá ser ainda maior neste ano. Segundo o diretor da entidade, Mário Manfrin, neste ano haverá até o fechamento do trecho da travessa Marechal Deodoro, que liga a rua Ephifânio Botelho à Antonio Mardegan. A ideia é acomodar ainda mais pessoas.

No ano passado, segundo o diretor do educandário, somente de lanches do tipo “cachorro quente” foram vendidos mais de 500.

O evento será realizado no dia 15 de julho, um sábado, mas a organização já começou. Os interessados em colaborar podem procurar a direção da entidade, que fica perto da escola “Sinharinha Camarinha”.

A renda da festa junina será revertida totalmente em benefício do “Lar da Criança” e deverá reforçar as obras que estão sendo feitas nos fundos do terreno da entidade. Manfrin explicou que estão sendo construídos no terreno oito barracões e 12 casas. Os prédios serão alugados para comércio e residências.

“O objetivo é fazer o educandário ser autossuficiente por meio de rendas de alugueis”, explicou o diretor. O educandário “O Lar da Criança” é uma das instituições mais antigas de Santa Cruz do Rio Pardo. Abriga crianças desemparadas em regime de internato, de acordo com autorização judicial.