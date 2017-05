Mulher fica ferida em acidente na vila Saul

Um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo na tarde de terça feira, 16, no cruzamento da rua Benedito Demétrius Dias com a Urias Augusto Ribeiro, na vila Saul. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para dar atendimento a uma mulher que teria se ferido após se envolver em um acidente nas proximidades da Apae de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo testemunhas, a jovem seguia com uma motocicleta Honda pela Benedito Demétrius Dias, no sentido centro-bairro, quando, no cruzamento com a rua Urias Augusto Ribeiro, teve sua preferencial cortada pelo condutor de um Corolla. Com a colisão, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos generalizados pelo corpo. Ela foi encaminhada pelos Bombeiros à a Santa Casa do município.