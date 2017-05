Piraju, Fartura e Ipaussu terão cultura em sala móvel

As três cidades terão programação gratuita patrocinada por empresa

Nesta semana, o projeto “Estradafora” levará uma programação de cinema e teatro gratuita para Piraju, nos dias 22 e 23, Fartura, 25 e 26. A sala móvel – um estrutura inflável, climatizada e com capacidade para 140 espectadores sentados – será colocada no Centro de Exposições, em Piraju, e na Expofar, em Fartura, oferecendo ao público 10 sessões em cada cidade. As visitas do projeto a municípios da Bacia do Paranapanema, no mês de maio, se encerrarão nos dias 29 e 30, contemplando a comunidade de Ipaussu, onde as apresentações serão ao lado do Ginásio de Esportes.

Realizado pela ONG “Teatro de Tábuas”, com patrocínio, via Lei Rouanet, da Rio Paranapanema Energia, o Estradafora possibilita a cada uma das cidades montar sua própria programação de cinema, a partir dos filmes disponibilizados: “Pets, a Vida Secreta dos Bichos”, “Zootopia”, “A Era do Gelo 5”, “Curtas Disney”, “Alice Através do Espelho”, “Tudo o que aprendemos juntos” e “5X Favela”. A programação inclui, ainda, a peça teatral “Correntes”, encenada pelo Teatro de Tábuas.

Por meio de parceria com as prefeituras municipais, os convites são direcionados prioritariamente a alunos da rede pública. Quando há lugares excedentes, eles são disponibilizados à comunidade, gratuitamente.

A circulação prossegue no mês de junho, quando o projeto visitará cidades próximas das usinas hidrelétricas Chavantes e Jurumirim. Em sua temporada 2017, o Estradafora está percorrendo 25 municípios da Bacia do Paranapanema vizinhos das oito hidrelétricas operadas pela concessionária Rio Paranapanema Energia, que é uma subsidiária do Grupo CTG no Brasil.

O projeto

O Circuito Estradafora é um projeto cultural itinerante, criado pelo Teatro de Tábuas, que circula pela região da Bacia do Paranapanema desde 2011, com espetáculos teatrais, cinema e oficinas, a cada temporada, oferecendo uma nova programação. Sua estrutura exclusiva (uma carreta-auditório com cobertura inflável) proporciona ao público todo o conforto, segurança e recursos técnicos necessários para a realização das atividades artísticas com qualidade. O objetivo é visitar pequenas e médias cidades, contribuindo para a democratização do acesso à cultura. O projeto é patrocinado pela Rio Paranapanema Energia.