TOR prende Nigeriano com quase R$ 80 mil em cocaína

Um homem foi preso com pasta base de cocaína em um ônibus na última quinta-feira, 18. Ele foi abordado durante fiscalização na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Policiais da equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) descobriram que o suspeito é nigeriano.

A Polícia Rodoviária tem efetuado ações constantes contra o tráfico de drogas nas rodovias. Os policiais do TOR perceberam a droga escondida no solado de chinelos dentro da bagagem do passageiro.

O suspeito acabou contando que pegou a mala em Campo Grande (MG) e que foi orientado a deixá-la em São Paulo.

Durante a revista, o passageiro demonstrou nervosismo. Em sua mala estavam 17 pares de chinelo com cocaína dentro do solado.

No total, foram apreendidos 5,4 quilos da droga, avaliada em quase R$ 80 mil.

O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo, onde a delegada Isabel Bertoldo registrou o flagrante de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo. O ônibus da empresa Mota, que saiu de Campo Grande (MG) com 22 passageiros, seguiu para São Paulo. Sem o nigeriano.