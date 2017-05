Hipnose como remédio

Hipnoterapeuta diz que técnica pode curar

rapidamente distúrbios, desde depressão a vícios

A hipnose, geralmente associada a entretenimento na televisão ou cinema, sempre gerou dúvidas nas pessoas. Pois ela é verdadeira e há anos começou a ser empregada na cura de doenças ou distúrbios provocados por traumas que ficam “escondidos” na mente das pessoas. É, inclusive, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como alternativa eficaz — e uma das mais rápidas — nos tratamentos. Agora, a técnica chegou a Santa Cruz do Rio Pardo através do hipnoterapeuta José Menegazzo Neto, que começou a atender no novo Centro de Especialidades “Be 4 You”, inaugurado na última sexta-feira, 19.

Menegazzo, por sinal, é engenheiro civil formado, mas procurava algo que o completava, especialmente no ato de ajudar pessoas. Foi aí que descobriu a hipnose e se formou na Omni, um dos maiores centros de treinamentos do mundo. O nome faz alusão à “completo”. Hoje, a engenharia civil ainda faz parte da vida de Menegazzo, mas apenas como atividade paralela.

A hipnose, segundo ele, é uma poderosa ferramenta para tratar distúrbios como depressão, ansiedade, estresse, gagueira, fobia, pânico e até alergias. “Na verdade, 70% dos sintomas são emocionais e a hipnose atua diretamente na causa”, explicou Menegazzo.

Como num computador, com as técnicas da hipnose o profissional consegue acessar memórias que estão armazenadas no cérebro. É possível, segundo ele, descobrir memórias a partir dos três meses de gestação, ainda no útero materno.

Claro que há mitos que rondam a hipnose e provocam receios, como a possibilidade de “ficar preso” no transe ou revelar segredos. Na verdade, não existe este risco porque, segundo Menegazzo, a hipnose só funciona quando a pessoa permite. Além disso, o “cliente” — como ele chama os pacientes, uma vez que tudo depende deles — fica consciente o tempo todo, tendo o absoluto controle de seus atos. É, de acordo com o profissional, uma situação de concentração máxima. Por isso, há uma preparação inicial antes da sessão, que pode demorar até quatro horas. O surpreendente é que, na maioria dos casos — 90%, por sinal —, o problema é resolvido numa única sessão.

O trauma que provoca distúrbios pode ter sido causado por uma defesa do próprio corpo. É como nos acidentes de trânsito, quando o cérebro “apaga” da memória o exato instante do impacto. O piloto Felipe Massa, por exemplo, que sofreu um grave acidente em 2009, só se lembra dos momentos anteriores e posteriores da batida. Porém, tudo está no inconsciente e pode ser acessado através da hipnose.

A sessão é realizada no consultório de José Menegazzo Neto, onde há uma preparação inicial e depois o transe propriamente dito. A pessoa é relaxada numa poltrona extremamente confortável e, durante o transe, vai procurando suas emoções gravadas na mente ao longo da vida. Na verdade, é a própria pessoa quem guia o profissional, que segue o protocolo da “Omni”. Há casos surpreendentes, de pessoas idosas que descobrem traumas da infância ou até do período de gestação.

Menegazzo diz que, até hoje, só necessitou de duas sessões em todos os tratamentos que realizou. “Claro que não há problema numa terceira sessão, porque faz parte da terapia”, disse.

Sem contraindicação

José Menegazzo diz que não há faixa etária para tratamento com hipnose. Contudo, é importante o cliente possuir a comunicação. “Para crianças com menos de quatro anos, por exemplo, é preciso uma técnica diferente. Hoje, atendo mais adolescentes e adultos”, disse.

Como exemplo, ele lembrou que uma gagueira pode ter origem numa briga dos pais. “A criança, indefesa, adota algum padrão para chamar a atenção, e muitas vezes é a gagueira”, afirmou. Outra situação para o mesmo distúrbio é uma bronca dos pais, mandando a criança “engolir o choro”. Neste caso, a criança atende literalmente o pedido e passa a adotar um padrão diferente de respiração e fala. A hipnose traz o trauma à tona e consegue para curá-lo.

Segundo Menegazzo, não há limites para a aplicação da hipnose em tratamentos. A técnica pode ser usada até mesmo em caso de vícios. Ele lembrou que há séculos, quando não existia anestesia, os profissionais usavam a hipnose.

José Menegazzo Neto atende na “Be 4 Your” e futuramente também em Londrina. Os telefones para agendamentos são (14) 3372-1779 e 99601-3324.

Hipnose de palco existe

A hipnose, segundo José Menegazzo Netto, nada mais é do que um estado de concentração máxima, obtida através de relaxamento físico e mental. É por isso que ninguém vai revelar, por exemplo, a senha do banco, já que, no fundo, está plenamente consciente.

Ele revelou que as apresentações de alguns profissionais na televisão, como o hipnólogo uruguaio Fábio Puentes, que já se apresentou, inclusive, em Santa Cruz, são verdadeiras. “Aquilo existe, mas é usado para entretenimento ou brincadeira. Existem técnicas em que a pessoa é colocada em hipnose de maneira muito rápida, em cerca de três segundos”, explicou Menegazzo. “Tudo isto é possível, desde que a pessoa queira”, alertou.