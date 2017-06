Águas invadem residência no bairro Osvaldo Cortela

As fortes chuvas da semana passada prejudicaram até moradores que não moram perto do rio Pardo ou ribeirões. É o caso da residência na rua João Renófio, no bairro Osvaldo Cortela, em Santa Cruz do Rio Pardo. No domingo, 21, a família do aposentado Benedito Aparecido Xavier, 65, teve a casa invadida pelas águas da rua, que danifificou móveis e objetos pessoais. Pior: a caixa de esgoto transbordou e sujou toda a casa.

O problema é antigo e data da época da entrega da residência pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), já que o imóvel foi construído abaixo do nível da rua. “Comprei, paguei e quitei uma casa com este problema. Acho que a prefeitura ou as autoridades não deveriam ter aprovado uma construção dessas”, disse Xavier.

Segundo o filho do aposentado, Josué André Xavier, 35, a chuva foi tão forte que não apenas a casa do pai foi invadida pelas águas da rua, como o esgoto não suportou a demanda e retornou para os cômodos da casa. Ele reconhece que há mais de 20 anos a família fez uma pequena obra que permite o escoamento da água que entra no quintal na caixa de esgoto. “Era a única solução. Ou fazíamos este desvio ou a casa ficaria constantemente inundada”, explicou Josué. Segundo ele, a adaptação resolveu o problema durante mais de duas décadas. “Mas agora, que a caixa não suportou, a Sabesp já notificou meu pai dizendo que vai multá-lo caso não providencie uma reforma dentro de 60 dias”, reclamou.

Benedito, porém, é aposentado e recebe salário mínimo. “Não tenho condições de fazer este reparo em tão pouco tempo. Já que paguei por uma casa construída com erro de engenharia, acho que alguma autoridade deveria se responsabilizar por isso”, disse. Ele contou que a casa, na esquina, possui um desnível acentuado. “Os vizinhos também têm problemas, mas o desnível é menor”, contou. “Se ninguém fez nada em 34 anos, como vou fazer em 60 dias?”, questionou. Para Benedito, o erro não foi da Sabesp, mas da CDHU.

Josué explicou que a família entrou em desespero no domingo, com a invasão das águas do esgoto. “Invadiu tudo, a casa e o salão do meu irmão, que fica no mesmo imóvel”, disse. Ele contou que o socorro da Sabesp chegou mais de uma hora depois do incidente. “Eles deram um jeito na hora, mas no dia seguinte disseram que a água deve correr na sarjeta. Mas a casa foi construída num desnível e não dá para a água subir. Assim, notificaram meu pai de que ele será multado caso não faça obras no prazo de 60 dias. Não temos condições financeiras para isso e nem o banco empresta”, afirmou.