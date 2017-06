Aterro de Bernardino deve ser encerrado no final do ano

A prefeitura de Bernardino de Campos deverá providenciar uma área para construção de um novo aterro sanitário. O atual, que fica na zona rural perto de propriedades com residências e até poços artesianos, está condenado, segundo a Cetesb. Na semana passada, o gerente da unidade da Cetesb de Assis, Alcides Arroyo Filho, explicou que já avisou a prefeitura de Bernardino sobre o problema. “O prazo máximo é até o final do ano”, disse.

Em abril, uma reportagem do jornal denunciou as péssimas condições do aterro sanitário, que acabou se transformando num lixão a céu aberto. Havia urubus e lixo espalhado pelo chão, além de informações sobre pessoas que vivem no local procurando materiais recicláveis.

“O aterro está completamente inadequado e nós apenas estendemos a vida útil dele para que a prefeitura providencie um novo lugar”, explicou Alcides Arroyo. Segundo ele, a administração pediu autorização para usar parte de uma estrada rural que dá acesso a algumas propriedades — mediante a construção de um desvio — para esgotar o aterro até o final do ano. Alcides admite que é uma improvisação para que o município tenha tempo de planejar a implantação de um novo aterro.

“Eu já avisei as autoridades que a Cetesb não pode fazer mais nada. O aterro de Bernardino, inclusive, corre o risco de ser inteditado”, explicou. Alcides disse que a prefeitura vai usar emergencialmente o espaço da estrada para conseguir chegar até o final do ano, período em que deve planejar um novo aterro. “É um fôlego apenas”, disse Alcides.

Projetos

O chefe de gabinete da prefeitura de Bernardino de Campos, Carlos Malagutte, confirma que o aterro deverá ser encerrado até o final do ano. Por enquanto, a administração adota medidas emergenciais para usar o local durante mais alguns meses. “Já temos um novo projeto, que prevê até a construção de uma guarita. Haverá, inclusive, um local adequado para receber lixo particular”, revelou. É que, segundo Malagutte, um dos problemas do atual aterro é que há pessoas que costumam jogar o lixo indevidamente no espaço, sem aviso e sem condições adequadas. “Aí fica tudo espalhado”, contou.

Malagutte admite que existe o receio do aterro ser interditado a qualquer momento, obrigando a prefeitura a realizar o transbordo do lixo urbano até uma usina credenciada. No caso, a mais próxima está localizada em Piratininga. “Custa caro”, alerta.

O chefe de gabinete também anunciou que o governo está estudando uma área para implantar um novo aterro, mas não revelou o local. Se a área for ao lado do atual aterro, segundo antigo projeto do ex-prefeito Moacir Benetti, a administração terá outro problema: a resistência de moradores.

Uma das áreas é do agricultor Mário Redondo, que possui uma propriedade de apenas cinco alqueires e reclama que não pode disponibilizar parte do sítio porque inviabilizaria sua sobrevivência.

Moradores da região já estão se mobilizando para tentar impedir que a prefeitura desaproprie áreas vizinhas ao atual aterro. Segundo eles, durante anos o problema foi a convivência com urubus, mau cheiro e lixo espalhado pelas plantações. Agora existe a ameaça de desapropriação.