Cartas – Edição de 27/05/2017

Mudanças de usos e costumes

Existe uma parte do direito (sou leigo) que se chama Direito Consuetudinário, que é a lei que aparece depois do fato exagerado acontecer, para disciplinar o mesmo. Assim, podemos dizer que ela surge para regulamentar os fatos bastante exagerados na frequência do crime.

Os casamentos de antigamente, no século XIX, eram “regulamentados” pela cláusula de indissolubilidade, com a célebre máxima católica “até que a morte os separe”, única cláusula que dava direito à separação.

Com a modernidade dos tempos, foi dada aos cônjuges o direito à separação, mas não de forma definitiva, já que isso afrontaria os costumes. Primeiramente, os cônjuges separavam-se consensualmente e depois de três anos se divorciavam. O segundo casamento só foi autorizado mediante o trabalho consuetudinário do deputado Nelson Carneiro.

Toda essa regulamentação foi obra do Direito Consuetudinário, dada às grandes proporções das separações. No entanto, a igreja católica até hoje não aceita casamentos em que um dos cônjuges seja divorciado. Irônico o tratamento católico, pois quando o divorciado ficava viúvo, parava de ser pecador.

Com a modernidade dos relacionamentos e a aceitação das partes por um relacionamento ambíguo, “traição entre cônjuges” em escala progressiva, vem agora o direito consuetudinário apresentar um projeto, do deputado Paes de Lira (PTC-SP), regulamentando ou tentando livrar a mulher ou o marido traído (corno) do pagamento de pensão e transfere essa despesa para a(o) amante. O texto prevê que o terceiro causador da separação pague pensão alimentícia ao cônjuge com quem se envolveu. Foi matéria do Jornal Hoje da Rede Globo, que cita até a Associação dos Cornos do Ceará, com mais de dez mil sócios e um presidente chamado José Adauto Caetano. Justifica, ele, que o “cara”, além de ser corno e sofrer com o chifre, fora as pilhérias comuns dos triângulos amorosos, não merece arcar com a pensão. O projeto do deputado Paes de Lira não é mais que o direito consuetudinário, regulamentando as traições conjugais que cada dia mais se avolumam na sociedade. O projeto de lei tem o número 6433 de 2009 e foi alicerçado no novo código civil de 2002.

Um dos mártires da “cornice” foi o engenheiro Euclides da Cunha, patrono de rua em nossa sociedade. Foi ele, Euclides, exímio engenheiro construtor de pontes em todo o país e autor de um clássico da literatura brasileira: Os Sertões. Por viajar muito, fora muito traído por sua mulher e assassinado pelo amante dela. O assunto foi minissérie na Globo, estrelado pela atriz Vera Fisher e a personagem principal, Euclides, representada pelo ator Tarcísio Meira. A minissérie deu grande ibope.

A origem do termo “corno” remonta até a civilização dos Vikings, que não eram muito amantes da fidelidade conjugal. Viajavam muito e permitiam que a mulher tivesse relações sexuais com outros parceiros. Como usavam aquele capacete com chifres (corno), o nome proliferou em todo o mundo. Como a traição era autorizada, o termo “corno” foi adjetivado com o “manso”. Veja, você, como o costume é antigo e chegou até os dias de hoje.

Bem, como disse, sou leigo em Direito, mas sempre que os costumes se tornam desenfreados, tal qual a falência total do casamento, vem ele regulamentar os excessos e os desencontros das traições. O assunto, inclusive, foi matéria citada no Google com o título “Pensão em caso de separação”, publicado por espaço vital instalada nos costumes.

Existe, ainda, as traições em que um ou dois dos cônjuges mudam de opção sexual, continuando juntos apenas por satisfação à sociedade em que vivem.

Finalizando, vou citar a máxima do ditado popular: “Todo castigo para corno é pouco”. Não vai sarar mesmo.

Dato e razo…

— Professor Eduardo Tasha Gonçalves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Greve geral

Sobre a Greve Geral de 28 de abril de 2017, os argumentos de todos os segmentos sociais são repetitivos, sejam na imprensa escrita, na televisão, no rádio e até nas rodas de amigos.

Um dos argumentos mais incoerentes é a preocupação da grande mídia de massa ao pretender tornar o movimento menos importante do que realmente é.

Um famoso jornalista chegou a afirmar que não era geral porque tinham pessoas trabalhando. Ora, se uma greve para ônibus, metrô e trens não pode ser considerada geral, é preciso estabelecer um conceito definido para se chegar ao ponto de uma posição do que seria uma greve geral.

Esta afirmação se aproxima de outra muito comum defendida por pessoas que não participariam de qualquer movimento. Elas costumam afirmar que “se todo mundo participar eu também participo”. É uma defesa prévia, tentando ser simpático aos colegas, pois sabem que nunca haverá unanimidade.

Se para um jornalista renomado o fato de ter alguém trabalhando não configura greve geral, sua posição fica mais injustificável do que a de um trabalhador averso a qualquer participação popular. Os empregados são, em regra, ameaçados pelos seus superiores e as empresas que, somente nessas horas, colocam todos os meios de transportes para levá-los ao serviço. Não é razoável que um trabalhador tão e cercado assim possa ficar em casa.

No caso dessa greve, não se pode cobrar uma adesão grande dos trabalhadores, sabendo-se da existência de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país.

Quanto ao mérito de ser contra as reformas aproxima-se de um clichê. Alguns interesses pontuais podem ser diferentes entre aqueles defendidos pela massa daqueles dos organizadores. Mas, alguém precisa liderar, e a população isolada não organiza movimentos.

Agora, achar que o povo está contra as bondades dos “300 picaretas” ou mais, isso vai além de ingenuidade. Eles, tão bonzinhos! A população, tão burra, incapaz de absorver a própria felicidade.

Uma propaganda governamental vai nessa mesma direção. Cita o exemplo do uso do cinto de segurança. É comprovado que ele ajuda na preservação física e evita mortes, mas a adesão é forçada. Independente de certo ou errado, ninguém saberia ao certo quantos usariam sem o risco de multas.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

A propina

Colocado no final da delação junto ao MPF, Joesley Batista lembrou com ares de ironia um valor pequeno da propina doado ao marqueteiro do Temer, Elsinho Mouco, subordinado ao Michelzinho, que criou o slogan do Governo Federal, “Ordem e Progresso”, hoje sem ordem e sem progresso.

Os R$ 300 mil entregues nas mãos do marqueteiro, cujo pedido do chefe ao empresário para “recauchutar” sua imagem na época do impeachment da dilminha, foi para melhorar sua performance junto às redes sociais.

E os R$ 500 mil com cédulas marcadas, recebidas pelo braço direito de Temer, o trapalhão Rocha Loures. demoraram para aparecer no mercado. Por onde andaram o punhado de notas de R$ 50?

Vergonha, senhor presidente Temer, digamos assim. Cadê a ética, a honestidade? E seu juramento perante a Bíblia Sagrada? Tudo esquecido durante a negociata nos porões do Jaburu…. Portanto, “tchau” querido e sua cambada…

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Unidade que falta

Quando o presidente norte americano autorizou a invasão do Iraque em 2004, dando início ao que chamou de guerra do Bem contra o Mal, deixou escapar uma frase para justificar sua decisão: “Deus está do nosso lado”.

Diferentemente de seu colega e outrora presidente Abraham Lincoln, que diante das ameaças à integridade de seu povo acabou dizendo: “Temos de estar ao lado de Deus”.

O apelo ao divino, em ambos os casos, soam idênticos à primeira vista. Apresentam, no entanto, gritante e profunda diferença. No primeiro, impera a prepotência dos donos da verdade. No segundo, a humildade dos que desejam o privilégio e o mérito da graça de Deus.

Reporto a esses paralelos, para abordar um assunto que preocupa o mundo cristão: a unidade. É esta a pauta do momento. O povo de Deus dobra os joelhos para orar pela unidade. Não há aqui nenhuma beligerância com o aparato das armas, mas verdadeira guerra se trava nos bastidores das modernas catacumbas cristãs. A separação continua como contraponto vergonhoso entre os seguidores do mestre do diálogo e da reconciliação. Esta é a maior chaga do corpo místico de Cristo – a intolerância, as divergências, a competição, o oportunismo entre aqueles que se dizem irmãos…

Todos proclamam: “Deus está do nosso lado”. Todos se sentem donos da Verdade, quando o que possuem é tão somente a pequena e pobre verdade de suas confusas crenças e teorias. Antes do engrandecimento destas, a fé nos ensina a exercitar nossos conceitos: “Temos que estar ao lado de Deus”. Temos que fazer por merecer. Buscar, com nossa unidade e testemunho de fé, o prêmio comum e acessível a todos os que crêem nas promessas de Jesus. Então poderemos nos questionar: quem está ao lado de quem?

Sempre é bom recordar as últimas instruções do mestre aos seus discípulos. Ao redor daquela mesa, altar do sacrifício e da reconciliação universal, o pão da unidade foi Ele próprio. Em alta voz proferiu sua oração sacerdotal, inserindo seus ouvintes no contexto do que pedia a Deus. “Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste” (João 20,21).

Quão distante estamos! O que vemos acontecer entre os cristãos é o oposto da fervorosa oração da unidade: “Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um” (22). O que vemos é o oportunismo de muitos, a maquiavélica ação de sanguessugas da já debilitada espiritualidade do povo, a sistemática exploração das carências primárias desse povo, o distanciar-se galopante da coerência entre prática e doutrina. A primeira completamente oposta à segunda. Introduzem e revitalizam a máxima: “Façam o que falo, não o que faço”. Até quando, Senhor?

Há sempre uma luz. Essa não se esconde, porque está acima da verdade que construímos. As contradições são humanas, passíveis de mudanças. Buscar o eixo, o rumo da missão cristã no mundo, como povo, como igreja, como membros do corpo de Cristo, é buscar a Verdade. Essa se constrói respeitando as diversidades, valorizando o que é comum e essencial a todos. Se não nos colocamos ao lado dos irmãos, nunca estaremos ao lado de Deus. O desafio à unidade é o ápice da vivência cristã, sobre a qual se mede o grau de autenticidade da vida cristã. É o testemunho que devemos ao mundo. É a verdadeira guerra do Bem contra o mal.

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

O trem passou por aqui…

— A foto acima, do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, é do início do século passado e mostra a primeira locomotiva que cruzava diariamente o ramal ferroviário da Sorocabana entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos, inaugurado em 1908. Era um modelo a vapor conhecido como “maria-fumaça”, com um vagão adicional transportando lenha e carvão para alimentar a caldeira. Segundo o historiador Celso Prado, Santa Cruz deveria ser cortada pela linha tronco da Estrada de Ferro Sorocabana, mas não se incomodou em construir — com dinheiro próprio — um simples ramal porque o trajeto da nova “Ferrovia do Peixe” incluía o município como importante entroncamento. O problema foi que a ferrovia nova não saiu do papel e Santa Cruz do Rio Pardo se endividou com a construção do ramal, deixando a prefeitura numa crise financeira sem precedentes durante anos. O ramal, porém, continuou transportando passageiros e mercadorias durante décadas, até que foi extinto pelo governo estadual nos anos 1960.