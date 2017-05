Chuvas fortes causam inundações e famílias deixaram residências

Mais uma vez, o rio Pardo transbordou

no domingo e inundações causaram prejuízos

As fortes chuvas que atingiram Santa Cruz do Rio Pardo na semana passada provocaram prejuízos e tensão na zona rural e bairros da cidade. O rio que corta a cidade transbordou e inundou mais de 15 residências. Vários moradores foram obrigados e procurar abrigos.

O leito do rio subiu rapidamente devido às chuvas contínuas na região de Botucatu e Pardinho. O nível do Pardo atingiu seis metros, invadindo parte da área urbana do município.

O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz e a Defesa Civil tiveram bastante trabalho no final da tarde e noite do domingo, 21. Várias ocorrências foram registradas nos bairros Saul, Divinéia, Jardim Eldorado e até centro da cidade. Além das quinze residências inundadas pelas águas do Pardo e ribeirão São Domingues, algumas árvores caíram e pelo menos uma residência desabou parcialmente.

Mais uma vez, os pontos críticos foram nas imediações do “Chafariz”, vila Divinéia e na rua Benedito César Camargo, próximo à antiga base da Polícia Militar, no local conhecido como “Chácara Camargo”.

Algumas ruas do centro foram interditadas, como a ligação entre o Chafariz e o bairro São José e as imediações da rádio Difusora AM.

Muitas famílias perderam móveis e eletrodomésticos, pois as águas subiram rapidamente e não houve tempo para retirar os utensílios. Não houve registros de feridos. Em alguns bairros, moradores enfrentaram a água fria para resgatar animais.