Coluna “Dicas” – Edição de 28/05/2017

Boataria

A “delação pública” de Sueli Feitosa alimentou toda sorte de boatos em Santa Cruz, cada qual defendendo uma versão. Claro que todos os citados pela ex-tesoureira podem ter envolvimento direto no desvio de dinheiro público, mas há uma hipótese que ainda não foi analisada pelas autoridades. Sueli Feitosa pode estar falando a verdade e, ao mesmo tempo, o presidente da Codesan, Cláudio Gimenez ser inocente. Difícil entender esta possibilidade no emaranhado “quebra-cabeça”, mas ela é plausível.

Agora vai?

Após Sueli Feitosa tornar pública sua versão dos fatos, através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo parece ter mudado de ideia sobre a abertura de uma CPI. Antes julgada desnecessária, agora a investigação parlamentar pode sair.

Sem campo

A construção de um campo de futebol sintético no bairro da Estação, no terreno do entorno do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”, foi cancelada. O motivo é que a verba destinada à obra — fruto de emenda parlamentar — só pode ser investida em material esportivo. A administração disse que o projeto será mantido até que outra verba seja aprovada.

Dinheiro já!

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) conseguiu aprovar uma emenda ao projeto que regulamenta o adiamento de numerários a servidores do município, especialmente para agilizar o pagamento de pequenas despesas. Com a emenda, o servidor deverá devolver o que não usar no prazo de 5 dias — ou 10, justificadamente.

Escaldado

Edvaldo, na verdade, está protegendo o dinheiro público. É que na administração de Adilson Mira teve gente que pegou uma grana gorda e simplesmente “se esqueceu” de devolver. Só o fez quando devidamente lembrado, 40 dias depois. Em dinheiro de hoje, o valor era perto de R$ 12 mil.

Revitalização

A Câmara de Santa Cruz aprovou na quinta-feira, 18, projeto que autoriza crédito no valor de R$ 254 mil, resultado de uma emenda parlamentar destinada à “revitalização do recinto José Rosso”, local conhecido como Expopardo. Na prática, o dinheiro deverá ser usado para a implantação de um “Centro para Animais”, plano em estudos desde o início do ano passado. A verba foi obtida pelo deputado federal Capitão Augusto (PR).

Reação

Depois do adiamento de dois projetos na segunda-feira, uma tropa de secretários compareceu à Câmara três dias depois, em sessão extraodinária. Tudo para atender os vereadores.

Reclamação trabalhista

O advogado Marcelo Picinin, exonerado do cargo de assessor de Relações Institucionais há dois meses, ajuizou uma ação trabalhista contra a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Como Picinin só ocupou cargo comissionado no governo de Otacílio Assis (PSB), o processo não deixa de ser curioso…

“Coisas de Política”

Boa leitura

O presidente da Câmara Municipal mostrou-se preocupado com o tipo de leitura que o colega vereador, secretário da Mesa, fazia dos documentos colocados em plenário. O homem lia “desembestado”, sem respeitar nenhum tipo de pontuação. Ele chamou o rapaz para orientá-lo, explicando que sempre que tivesse uma vírgula, ele deveria fazer uma pausa rápida. Porém, quando encontrasse um ponto final, seria uma parada mais longa, uma pausa para inspirar o ar por um momento.

Pois logo depois, o secretário, tendo um projeto para a leitura, foi ponto em prática das orientações. Num dado momento do texto, porém, ele parou a leitura fazendo forçados movimentos respiratórios.

O presidente, intrigado e preocupado, deu uma espiadinha no texto e viu que o vereador estava parado juntamente num sinal de reticências…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)