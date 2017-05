Homem de 40 anos morre nas águas do lago de Ipaussu

O corpo de um homem de 40 anos foi localizado boiando na tarde da quinta-feira, 25, no Lago Municipal de Ipaussu. Uma pessoa que estava pescando no lago — localizado no centro da cidade — acionou a Polícia Militar.

O pescador relatou, segundo o registro da polícia, que, ao puxar a linha, presenciou um corpo subindo na superfície. “Acredito que estava enroscado”, disse.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o cadáver das águas. Ele foi identificado como sendo Luiz Carlos Maximiano, 40, residente em Ipaussu. Luiz estaria desaparecido desde a última segunda-feira, 22.

O homem, conhecido como ‘Gordo’, já teria tentado pular no lago, na semana passada. Segundo informações de populares, ele teria sido resgatado por amigos e levado para sua residência.

Testemunhas acreditam que ele estaria passando por um processo conhecido como ‘abstinência’, já que deixou a bebida alcoólica há pouco tempo.

O corpo de Luiz Carlos foi levado para o IML de Ourinhos. Ele foi liberado para o sepultamento.