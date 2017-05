Mais uma vez, Santa Cruz conquista título no ‘futsal’

Dário Miguel

Da Band FM

A equipe de futsal feminino de Santa Cruz do Rio Pardo conquistou o bicampeonato da “Copa dos Campeões” da TV Tem. A final foi disputada na noite da última sexta-feira, 26, na cidade de Botucatu. Com casa cheia — o público foi estimado em seis mil pessoas —, Santa Cruz do Rio Pardo chegou a mais um título ao bater Taquarivaí por 3×0.

O adversário foi o mesmo do ano passado, quando Santa Cruz conquistou o primeiro título na competição. O torneio reúne os campeões regionais da “Copa TV Tem”, onde as santa-cruzesenses conquistaram neste ano o tetracampeonato.

A maior parte dos torcedores em Botucatu lotaram o ginásio “Mário Covas Júnior” para incentivar a partida de fundo, que reunia Botucatu e Itu na decisão do campeonato masculino. No entanto, devido ao fato das meninas de Santa Cruz conquistarem a Copa TV Tem exatamente no próprio ginásio, há duas semanas, os botucatuenses apoiaram o time.

E Santa Cruz não decepcionou a torcida. Nos primeiros minutos, a goleira Bianca abriu o placar, enquanto Vanessinha e Brenda aumentaram o placar ainda no primeiro tempo.

Com o jogo praticamente definido, o time santa-cruzense somente administrou o resultado na segunda etapa, aguardando o fim da partida.

No ano passado, quando também disputou o título contra o Taquarivaí, a decisão foi nos pênaltis.

Europa

O campeonato da Copa TV Tem também pode ser marcado por despedidas. Várias jogadoras do elenco de Santa Cruz do Rio Pardo estão deixando o Brasil para atuar no futsal Italiano. A goleira Bianca — considerada a sexta melhor do mundo —, Brenda e Vanessinha estão de malas prontas.

O prefeito Otacílio Assis (PSB) desmentiu os boatos de que a parceria entre Santa Cruz e Cianorte, de intercâmbio de atletas, seria desfeita. Com isso, as jogadoras paranaenses vão continuar atuando por Santa Cruz na próxima temporada.