Obra desmorona e soterra um funcionário da Codesan

Um trabalhador ficou ferido na manhã de ontem, 27, quando uma obra da Codesan desmoronou na avenida Jesus Gonçalves, nos altos de Santa Cruz do Rio Pardo. A empresa pertencente à prefeitura está implantado um sistema de tubulação de águas pluviais no local.

O trabalhador é Antonio da Silva, conhecido como “Tonhão”. Ele realizava serviços num buraco aberto num trecho interditado da rua e foi soterrado por um bloco de terra que desabou.

Os bombeiros foram acionados e encontraram o homem parcialmente coberto pela terra. Ele estava muito assustado e preso no buraco. A princípio com as próprias mãos, os soldados do Corpo de Bombeiros começaram a retirar a terra com cuidado, já que havia risco de novos desabamentos no local.

Minutos após, já com auxilio de ferramentas, eles puderam acelerar o socorro e retiram o funcionário da Codesan após 40 minutos de trabalho

Antônio da Silva recebeu os primeiros atendimentos por parte do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, segundo informações, foi levado ao hospital, mas seu estado de saúde é bom.

Haverá investigações sobre o acidente, especialmente para apurar se o trabalhador usava equipamentos de segurança e se a obra da Codesan está dentro das especificações técnicas da legislação.