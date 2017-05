Quem lê seus males espanta

Movimento “Acorda Santa Cruz”

inaugura biblioteca para pacientes

Estudiosos garantem que a literatura, usada em conjunto com outras ações, é um forte remédio para combater inúmeras doenças. Pois o movimento “Acorda Santa Cruz” acaba de inaugurar na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo a segunda biblioteca para atender funcionários e, especialmente, pacientes. A solenidade aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 25, e reuniu membro da entidade e colaboradores, além do diretor da Santa Casa, Hélio Pichinin, e funcionários.

A presidente do “Acorda Santa Cruz”, Rosa Quagliato Yoneda, se emocionou ao lembrar que o movimento começou em 2007 com um grupo de amigos dispostos a ajudar o hospital público de Santa Cruz e que dois deles não estão mais presentes. “Certamente estão no céu, olhando para a gente”, disse, referindo-se ao pai dela, Fernando Quagliato, e à esportista Silvana Pellegrino.

A nova biblioteca ocupa um espaço no final do corredor do andar térreo do hospital, onde havia um pequeno depósito. Além de livros, que poderão ser levados aos quartos dos pacientes para leitura, há também um aparelho de TV para entretenimento.

Segundo Rosa Quagliato, o “Acorda Santa Cruz” construiu a primeira biblioteca da Santa Casa para pacientes do SUS em 2009, no andar superior. O novo espaço — também para a ala do SUS — foi conseguido graças ao auxílio do “Projeto Primavera”, entidade presidida por Vera Quagliato, irmã de Rosa (leia ao lado).

A ideia surgiu porque a legislação proíbe a instalação de aparelhos de TV em quartos com mais de quatro leitos. “Isto é necessário porque enquanto um, por exemplo, quer assistir futebol, outro está com dor de cabeça”, explicou. Assim, uma das saídas para o entretenimento dos pacientes é a leitura. De quebra, é recomendada como forte terapia, de acordo com especialistas.

O “Acorda Santa Cruz” já reformou e equipou quase 30 quartos da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz. O movimento pretende, dentro de 15 dias, inaugurar a “Sala de Admissão de Gestantes”.

Implantar bibliotecas

é o objetivo de projeto

O movimento “Acorda Santa Cruz” conseguiu implantar a nova biblioteca na Santa Casa graças ao “Projeto Primavera”, cujo lema é “plantando livros no interior do Brasil”. O projeto foi criado em 2012 pela empresária Vera Guagliato e é inspirado no livro de John Wood, norte-americano que deixou a Microsoft para, segundo ele, “ajudar o mundo”. A obra foi tão marcante para Vera que ela também passou a se dedicar à implantação de bibliotecas em todo o País.

Hoje, já existem mais de 15 unidades espalhadas em São Paulo, Pará, Goiás e Distrito Federal. As bibliotecas, instaladas gruitamente, beneficiam escolas, asilos, creches, comunidades carentes, hospitais e centros culturais.

Vera saiu pelo País em busca de doadores, mas o projeto empolgou tanto que o “Primavera” possui dois enormes barracões em São Paulo lotados de livros aguardando novas bibliotecas. “Na verdade, minha irmã está procurando novos locais para instalar mais bibliotecas. O projeto só precisa do espaço físico, que pode ser em Sodrélia, Caporanga, Espírito Santo, São Pedro do Turvo ou qualquer outro local. Ela monta com prateleiras e tudo”, disse Rosa Quagliato. O site para informações é “www.projetoprimavera.com”.