Teatros de bonecos se apresenta em S. Cruz

O Ministério da Cultura e o Instituto CCR levam a 24 cidades do interior paulista o espetáculo Mamulengo, nova criação do projeto BuZum!, companhia de teatro de bonecos sobre rodas que circula por todo o Brasil levando a magia do palco para alunos de escolas públicas. Com o patrocínio da CCR SPVias, entre 29 de maio e 31 de agosto, o BuZum! apresenta 238 sessões gratuitas da peça que explora a cultura popular por meio de bonecos criados por mestres tradicionais de Pernambuco.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, as apresentações acontecem nesta segunda e terça-feiras, em frente à escola “Maria José Rios”, no bairro São José. As exibições estão programadas para 9h, 9h40, 10h20, 11h, 13h30, 14h e 14h30.

As sessões do BuZum! são apresentadas pelo Ministério da Cultura e Instituto CCR, por meio da Lei Rouanet. O Instituto CCR é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 2014 para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de 10 anos pela empresa, por meio das concessionárias do Grupo CCR, como a CCR SPVias.

O enredo de Mamulengo envolve uma aventura de dois amigos em pleno carnaval pernambucano e mostra as diversas vertentes tradicionais nordestinas. João cai num poço e sua amiga Joana precisa salvá-lo. Para isso, ela conta com a ajuda de um papagaio e de diversos personagens típicos da cultura popular presentes no carnaval nordestino, como caboclinho, maracatu, cavalo marinho e frevo. Os mais de 40 bonecos utilizados no espetáculo são mamulengos confeccionados por mamulengueiros de Glória de Goitá de Pernambuco, cidade da zona da mata de Pernambuco, conhecida como a “Capital do Mamulengo”.

Com texto de Beto Andreetta e direção de Wanderley Piras, o espetáculo também mostra crianças de universos distintos que se encontram e exploram a cultura popular juntos. Enquanto uma criança é mais voltada à tecnologia e brinca com um ‘smartphone’, a outra tem uma mala com um ‘segredo’. Elas iniciam uma conversa e começam a interagir e compartilhar suas culturas. João, neto de um mamulengueiro, mostra que dentro de sua mala há um boneco, gerando curiosidade em sua amiga, e, a partir daí, a história se desenrola.