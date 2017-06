Maestro colecionador

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Colecionar objetos é um hobby sem limites. Existem colecionadores de selos, moedas, garrafas, antiguidades e tudo o mais que a criatividade sugerir. Mas o santa-cruzense Mário Nelli, autor do hino do município e um dos ícones da música de toda a região, só poderia colecionar… miniaturas de instrumentos musicais. Claro que o maestro possui uma infinidade de discos de vinil e CDs, mas ele não considera isso uma coleção. Afinal, faz parte de sua extensa atividade musical.

Há 15 dias, num domingo, Mário Nelli fez questão de levar parte de sua coleção na Estação Kafé — estabelecimento da Rede Graal na rodovia SP-225, em Santa Cruz do Rio Pardo —, onde se apresenta todos os domingos no horário do almoço. “Venho aqui há nove anos e só faltei três vezes, orgulha-se, “e em duas era feriado”. Mário criou o “Trio Kafé”, que entretém — e quase sempre emociona — os clientes do restaurante.

Mas é o músico quem não consegue esconder a alegria quando exibe sua coleção de miniaturas de instrumentos. Uma delas é exclusiva de guitarras dos grandes nomes da música mundial. Outra, de instrumentos musicais diversos, alguns desconhecidos do próprio Mário.

A coleção foi lançada pela editora Salvat e as peças vinham junto com fascículos narrando a história delas. “Eu não sei se é mania ou amor pela coisa, mas a verdade é que não consigo parar de comprar quando é alguma coleção referente à música. E quando começa, não se pode parar”, explicou. O músico é tão conhecido pela “mania” e os donos de bancas o avisam quando um novo fascículo chega às prateleiras. Como ele mora hoje em Piraju, este trabalho está a cargo do amigo Renato, da livraria Tonon.

Para se ter uma ideia do preço da “mania”, as miniaturas custaram quase R$ 10 mil. Mário, porém, não se importa com o dinheiro e deixa claro que seu “xodó” é a coleção de guitarras. São guitarras e contrabaixos, réplicas perfeitas daquelas que se tornaram lendas da história da música moderna. De quebra, os fascículos contam a história de cada instrumento, inclusive com os famosos artistas que os dedilharam.

Mário Nelli gosta tanto dela que sequer retirou as miniaturas das embalagens. Guarda tudo como retirou da banca, instactos. Pois foi no domingo, dia 14, que ele descobriu que as miniaturas são de metais, já que uma delas saiu da embalagem. Ele imaginava que eram fabricados com plástico.

“É muito interessante conhecer a história de todos os instrumentos. Afinal, mesmo parecidas, cada banda de rock, por exemplo, tira um som diferente nas guitarras”, conta Mário, com a experiência de décadas dedicadas à música. Outras curiosidades são guitarras diferentes, algumas com cordas duplas.

Mário Nelli já tocou guitarra, na época do conjunto “Eme Eni 7”, um grupo musical que criou nos anos 1960 e fez muito sucesso na região, inclusive no “Programa do Estudante”, apresentado por José Eduardo Catalano. Na época, o conjunto animava o programa transmitido ao vivo pela rádio Difusora e Mário usava a guitarra quando algum estudante subia ao palco para cantar uma música dos Beatles.

Hoje, prefere o teclado. “Até o violão eu deixei um pouco de lado, só usando para compor”, admitiu. Mário Nelli, entretanto, sabe tocar acordeon, flauta transversal, contrabaixo e piano. “Mas a gente vai deixando muitos pelo caminho, pois perdemos espaço. Ficamos sem ter com quem tocar e onde tocar”, explicou. “Na verdade, o violão e a guitarra são instrumentos de harmonia que precisam de uma voz. E vou cantar o quê hoje, para alguém ouvir? Não toco sertanejo e o jeito é tocar sozinho em casa”, lembra.

Histórias

Aliás, a coleção tem réplicas de guitarras de Paul Mccartney, John Lennon, Jimmy Hendrix e outros mitos do rock mundial. Com anos na “estrada”, Mário mostra que foi além do conteúdo dos fascículos. Ele escolhe uma miniatura entre as dezenas e conta que é uma réplica de Vincent Bell. “É aquele músico que, com uma guitarra Cítara, tocou o tema do filme Aeroporto. Foi ele, aliás, quem toca na gravação da música New York, New York, do Frank Sinatra”, conta.

Cada fascículo, segundo Mário, traz uma discografia dos músicos que usaram aquele determinado instrumento.

A coleção de outros instrumentos desperta a curiosidade de Mário Nelli. A maioria, claro, ele conhece e diz o nome. Porém, há curiosos instrumentos que o santa-cruzense diz ter muita vontade de conhecer o som. Um deles, por exemplo, é parecido com um berrante. “Deve ser um instrumento africano, pelas características”, afirma.

Curiosidades à parte, as miniaturas se transformaram em “brinquedos educativos” para Mário Nelli, que parece voltar à infância quando observa cada peça. “Não vendo por preço algum”, garante.

Uma vida dedicada

totalmente à música

Mania de colecionar à parte, Mário Nelli virou uma referência musical de Santa Cruz. Não apenhas pelo hino do município, que é de sua autoria, mas principalmente pela trajetória de muitos anos na música. Mário é um dos remanescentes da época áurea da Bossa Nova e não há dúvida de que seria referência também no País caso não escolhesse permanecer em Santa Cruz do Rio Pardo.

Esta escolha aconteceu há muitos anos, quando Mário animava as manhãs dominicais do “Radioclube Mirim” e do “Programa do Estudante”. Virou celebridade musical e, inclusive, representou a cidade nos palcos da televisão — nas antigas Tupi e Excelsior — , tocando ao lado de Pery Ribeiro, Cauby Peixoto, Francisco Egydio e outros. A lista é extensa, pois Mário tocou até mesmo no programa de televisão de Hebe Camargo.

O santa-cruzense fundou vários grupos musicais, como o lendário “Emi Eni Sete”, que ficou conhecido em toda a região, animando bailes nos “anos dourados”.

A criatividade do “maestro” também é demonstrada na criação de jingles eleitorais. Alguns “grudam” tanto na mente do eleitor que os candidatos usam a mesma música várias eleições seguidas, “esquecendo”, muitas vezes, de pagar os direitos autorais.

Famílias vêm de longe

para ouvir Mário Nelli

A Estação Kafé, na rodovia SP-225, município de Santa Cruz do Rio Pardo, não é um posto de combustível comum. Administrado pela Rede Graal, é quase um museu na rodovia, com várias raridades históricas. Há, por exemplo, uma locomotiva “maria fumaça” que faz um pequeno trajeto, carros antigos e até a réplica da antiga estação ferroviária de Santa Cruz. Aos domingos, há outra atração refinada: o músico Mário Nelli.

Criador do “Trio Jazz Kafé”, Mário comanda o grupo que entretém os clientes do restaurante aos domingos, das 12h às 14h30. Quando o estabelecimento foi inaugurado, Mário era o “maestro”de uma banda que se apresentava no pátio externo, ao lado da estação ferroviária. “Mas foi ficando inviável. Aí percebemos que a música é muito mais útil aqui dentro, no restaurante”, contou o tecladista e vocalista do grupo. O trio se completa com Alex no trompete e Devanil no trombone e sax.

Mário se orgulha em ressaltar que, durante os nove anos em que enche o salão com notas musicais, só se ausentou três vezes, duas delas em feriados — um Natal e um Ano Novo. Somente numa ocasião teve um motivo mais do que justo, já que passou por uma cirurgia no olho.

Além da boa música do trio, Mário conta histórias durante a apresentação, ensina muita coisa sobre as canções e ainda conhece alguns clientes “cativos”. É que pessoas de muito longe costumam programar as viagens exatamente para almoçar na “Estação Kafé” e apreciar o trio musical.

Durante as apresentações, Mário reconhece os amigos e, entre um acorde e outro, anuncia seus nomes. No domingo, dia 14, ele não deixou em branco a presença de um casal de Presidente Prudente, a caminho de casa vindo de Sorocaba. “Eles calculam o trajeto para passar aqui na hora do almoço. É muito gratificante”, disse.

Mário Nelli também costuma guardar as cidades dos clientes e improvisar no repertório. Quando a reportagem acompanhou a apresentação do trio, o músico, por exemplo, cantou “Maringá”, uma canção gravada em 1939. “É que notei que há muita gente de Maringá que almoça no Kafé”, contou. Aliás, a cidade do Paraná também encanta Mário, já que foi totalmente planejada antes de ser construída e, hoje, é considerada uma das mais arborizadas do País. “Os mais assíduos frequentadores são pessoas de Maringá, Presidente Prudente e Londrina”, diz.

A “Estação Kafé”, inaugurada em julho de 2008, já foi eleito o segundo mais bonito do Brasil na categoria “posto temático”. O estabelecimento foi montado com a criatividade de santa-cruzenses, como o artista Plínio Rhigon, que hoje mora na Itália. Além das réplicas da estação ferroviária e da velha caixa d’água que abastecia a saudosa “maria-fumaça”, o local possui painéis com enormes fotos antigas, que contam a história de Santa Cruz do Rio Pardo.