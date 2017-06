Afinal, Sabesp renova contrato; em 4 meses chegam R$ 2,1 milhões

Terminou na última quarta-feira, 31, a novela entre a Sabesp e o município para renovação do contrato dos serviços de água e esgoto por mais 30 anos. As discussões sobre a renovação vinham sendo travadas desde o governo de Maura Macieirinha (PSDB) e parou novamente quando o acordo já havia sido fechado, inclusive com a assinatura de convênio entre o prefeito e o governador do Estado. O motivo foi a crise hídrica, que afetou os cofres da Sabesp. Mas tudo terminou na quarta-feira, em São Paulo.

Com a renovação, Santa Cruz do Rio Pardo vai receber cerca de R$ 5,2 milhões a título de contrapartida. É a chamada “concessão onerosa”. Metade deste valor vai chegar aos cofres da prefeitura dentro de 120 dias. O valor foi negociado pelo atual prefeito, que conseguiu majorar a contrapartida firmada pela administração anterior. A parcela final será paga em um ano, com os valores corrigidos.

A assinatura do contrato aconteceu numa cerimônia na sede da Sabesp, com a presença do prefeito Otacílio Assis (PSB), do deputado estadual Ricardo Madalena (PR), do presidente da Sabesp Jerson Kelman e de vários técnicos e superintendentes da empresa. Também esteve presente o gerente da Sabesp em Santa Cruz, Marcos Ramos.

Segundo o prefeito Otacílio, Santa Cruz teve sorte porque as renovações da Sabesp com outros municípios não serão mais com o pagamento de valores. “Hoje, há apenas seis concessões onerosas no Estado de São Paulo. A última é Taubaté, que será assinada nos próximos dias”, disse. Piraju, por exemplo, não conseguiu a concessão onerosa nas negociações para renovação dos serviços. “Foi uma vitória e um pouco de sorte”, avaliou Otacílio.

Pelo acordo, a Sabesp também assumiu a rede de água do Distrito Industrial — antes a cargo da prefeitura — e ainda vai implantar uma estação de tratamento de esgoto no distrito de Caporanga. Em Sodrélia, a empresa vai desenvolver um projeto de fossas individuais, já que o número de residências é menor e não há rio nas imediações. Além disso, o contrato prevê a transferência para o município de um pequeno percentual do lucro da Sabesp na cidade.

Dinheiro

O prefeito disse que vai usar os recursos a serem pagos pela Sabesp prioritariamente em obras ligadas ao Meio Ambiente, o que engloba construção de galerias, contenção de encostas e obras na zona rural — o que inclui pontes.

Ele também explicou que um enorme assoreamento no rio Pardo, que já provocou uma ação civil pública do Ministério Público, também vai usar os recursos oriundos da renovação do contrato. “A primeira etapa daquela obra, que é emergencial, terá aporte destes recursos”, explicou Otacílio.

O curioso, segundo ele, é que os sete anos em que houve a discussão para a renovação do contrato não vão contar. O documento prevê a concessão por 30 anos, contados a partir da assinatura do contrato.