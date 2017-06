Antiga maternidade de Santa Cruz já está sendo reformada

A administração começou, na semana passada, a reformar o prédio da antiga “Maternidade Maria Perpétua Piedade Gonçalves”, que foi retomado pelo município há dois anos, depois que o hospital particular deixou de funcionar. A Codesan está sendo responsável pelos reparos no prédio, que inclui troca de pisos, restauração de paredes e azulejos, retirada de portas e adaptação de alguns cômodos. Todo o telhado também será trocado.

A obra está sendo feita com recursos de uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado Capitão Augusto (PR), no valor de R$ 400 mil. Mesmo assim, a reforma será parcial, uma vez que o imóvel não está tão deteriorado.

Segundo o prefeito Otacílio Assis (PSB), a reforma deve demorar aproximadamente de oito meses a um ano, uma vez que haverá divisão no prédio para abrigar, em uma das alas, a secretaria da Saúde. “Na ala à direita, que será a maior parte, vai ser implantado o Centro de Atendimento à Mulher, inclusive com entrada independente para ambulância”, explicou Otacílio.

Depois da reforma do prédio, ainda haverá necessidade de equipar o novo centro, que terá equipamentos próprios para atendimento da mulher — como ultrassom, mamografia ou calterizações. Um ambulatório para pequenas cirurgias também vai funcionar todos os dias.

A gestante, por exemplo, terá acompanhamento de pré-natal e consultas ginecológicas no próprio Centro de Atendimento. O objetivo é implantar até mesmo serviços para atender gestantes com problemas de depressão pós-parto, com um psicológico à disposição. O centro, na verdade, também deverá ser voltado para o atendimento ao recém-nascido, com a contratação de pediatras.

Plano do governo: restaurar

o antigo prédio da Câmara

Com a instalação da secretaria da Saúde no prédio da extinta maternidade, o atual governo tem planos para transformar o prédio da antiga Câmara num local voltado ao turismo. Para isso, o prefeito Otacílio Assis anunciou que pretende restaurar totalmente o imóvel construído em 1910. “Vou tentar tirar todos os ‘puxadinhos’ que foram feitos ao longo dos anos e recuperar o projeto arquitetônico original”, disse.

Otacílio, na verdade, gostou da ideia dada pelo vereador Cristiano Miranda (PSB), que sugeriu implantar um Centro de Informações Turísticas no velho prédio. O secretário de Administração Maurício Salemme Corrêa, que acompanhou a discussão, disse que o local não vai se transformar num museu. “A ideia é promover exposições e mostrar o artesanato do município num local histórico que fica no centro da cidade”, disse.

“Será mais dinâmico do que um museu”, informou Otacílio. Segundo ele, o início da restauração vai depender da reforma no prédio da maternidade e a transferência da secretaria de Saúde. “Penso que dá para fazer funcionar ainda na minha administração”, arriscou.

O velho prédio da Câmara foi projetado pelo renomado arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que construiu o Teatro Municipal de São Paulo, para ser a sede da prefeitura municipal. No local também funcionou a coletoria até ser cedido para a Câmara Municipal.