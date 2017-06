Espécie de ‘malha fina’ obriga a Câmara pagar R$ 50 mil à Receita

Irregularidades detectadas pela Receita Federal nos exercícios de 2013 e 2014 obrigaram a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo a recolher R$ 50.589,44 na semana passada. A cobrança pegou o presidente Marco “Cantor” Valantieri (PR) de surpresa. Segundo ele, caso o valor não fosse recolhido imediatamente, haveria cobrança posterior com acréscimos que podiam variar entre 75% a 225%.

Marco não escondeu uma certa irritação com a notificação da Receita Federal, já que nos últimos meses vem adotando medidas de economia no prédio da Câmara. Ele demitiu um assessor, cortou o lanche durante as sessões e devolveu uma máquina elétrica de café expresso. Toda a economia obtida pelos pequenos gestos foi sugada pelo aparecimento do débito tributário.

O assessor parlamantar José Eduardo Catalano explicou na semana passada que a irregularidade consistiu somente no valor de recolhimento de um tributo previdenciário. É o Fator Acidentário Previdenciário (FAP), que é recolhido todos os meses.

A Receita Federal, segundo Catalano, recalculou os valores e chegou à conclusão de que a Câmara recolheu a menos, daí a notificação para o pagamento de mais de R$ 50 mil.

O presidente disse que vai apurar como aconteceu o erro nos recolhimentos. O presidente da Câmara na época dos fatos era o ex-vereador José Paula da Silva (PR), que não foi reeleito.

Apesar de recolher as diferenças, a Câmara vai solicitar uma revisão nos cálculos. “Se o pagamento foi superior ao estimado, vamos exigir a devolução”, explicou Catalano.

O FAP recolhido pelo Legislativo foi criado a partir de 2010 e é um multiplicador variável cujos índices oscilam de acordo com os acidentes de trabalho e os afastamentos de funcionários.

O período, segundo o presidente Marco Valentieri, coincidiu com muitos afastamentos de servidores.