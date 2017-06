Terror dos comerciantes da região, a Fapi de Ourinhos abriu as portas na sexta-feira e segue até o próximo final de semana. Neste ano, com a feira sob comando da equipe do deputado Capitão Augusto (PR), os shows têm cobrança de ingressos pela primeira vez. Hoje haverá apresentação da banda “Jota Quest”. Na quarta-feira, 7, o show é do cantor Wesley Safadão. No próximo domingo, Marília Mendonça encerra a feira de Ourinhos.