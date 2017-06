Mira quer ter acesso a inquérito e ‘oferece’ sigilos à polícia e MP

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) pediu oficialmente na sexta-feira, 2, à Polícia Civil e ao Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, o acesso aos inquéritos sobre o caso Sueli Feitosa. “Não me resta outra alternativa”, escreveu o ex-prefeito em ofícios entregues ao delegado de polícia e ao promotor público. Segundo ele, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dá direito, “no interesse do representado”, ter acesso amplo aos elementos de prova que eventualmente estejam documentados em procedimento investigatório. Mira também colocou-se à disposição para comparecer a todos os atos e anunciou que pode indicar testemunhas, mesmo não tendo sido sequer denunciado nas investigações.

O ex-prefeito foi citado na “delação pública” apresentada no mês passado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga. Segundo ela escreveu, o ex-secretário Ricardo Moral, na administração de Adilson Mira, pediu, sob ameaças, que ela começasse a desviar dinheiro da tesouraria em nome do “chefe”. Tanto Ricardo Moral quanto Mira negam e dizem que vão processar a ex-tesoureira. Sueli contou que, logo que o esquema começou, foi “autorizada” por Moral a também fazer retiradas. Segundo o advogado da ex-tesoureira, o dinheiro que ela entregava a Moral era “muito” mais do que ela retirava para si.

Adilson Mira também comunicou ao Ministério Público e à Polícia Civil que vai “autorizar” a quebra de seus sigilos bancário, telefônico e fiscal. Na última sexta-feira, o ex-prefeito passou o dia comunicando órgãos da imprensa de que “quebraria o próprio sigilo”. No ofício às autoridades, entretanto, Mira cita supostas “manipulações e contornos políticos” de reportagens publicadas pelo DEBATE.

O ex-prefeito diz no documento que o advogado Luiz Mitsunaga “é supostamente pago por Sueli Feitosa” e que teria divulgado a delação “em hotel particular em Bauru”.

Ontem, na rádio Difusora AM, Mira voltou a atacar o DEBATE, dizendo que jornal publica “mentiras em cima da mentira de Sueli”. Segundo ele, o jornal “está querendo proteger alguém”.

Na verdade, o ex-prefeito não se conforma com algumas notícias que confirmaram, de certa forma, algum tipo de envolvimento do governo de Mira com Sueli Feitosa. A ex-tesoureira, por exemplo, foi doadora financeira da campanha a reeleição de Mira em 2004. Além disso, ficou comprovado que Sueli indicava a própria irmã ou outras pessoas próximas para substitui-la no cargo de tesoureira com autorização do ex-prefeito.