Moral nega contradição com cargos próximos a Finanças

* ‘Homem forte’ do ex-prefeito Mira, Ricardo

Moral garante que “não tem nada a esconder”

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ex-secretário dos governos Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB), Ricardo Moral Lopes disse ao DEBATE na semana passada que não caiu em contradição ao declarar em emissoras de rádio, imediatamente após a “delação pública” de Sueli Feitosa, que trabalhava em departamentos diferentes da ex-tesoureira e, portanto, não tinha qualquer relação com as finanças e a contabilidade da prefeitura. O jornal, porém, publicou documentos indicando que Moral foi diretor de contabilidade no governo Mira, controlador municipal e até secretário de Finanças, substituindo o titular Armando Cunha.

Respondendo a mensagens por escrito, uma vez que mora em Curitiba-PR desde que o PSDB perdeu as eleições em Santa Cruz do Rio Pardo, Ricardo Moral garante que não há “divergência alguma nas informações” que deu à imprensa. Segundo ele, a secretaria de Finanças, “ocupada pelo sr. Armando Cunha desde que ingressei na prefeitura e mesmo após minha saída”, é subdividida em setores, como Cadastro Imobiliário, Fiscalização, Incra e outros. “Apesar de compartilharem algumas informações, são totalmente setores independentes, onde cada um possui um diretor”, afirmou. Ele garante que cada departamento tem uma função diversa do outro.

No texto encaminhado ao jornal, Moral admite que ocupou cargo no setor de Cadastro Imobiliário — “onde trabalhei até assumir o cargo de assessor —, mas não diz nada sobre ter sido diretor de contabilidade e secretário de Finanças. Ele foi nomeado diretor no governo de Adilson Mira no mesmo dia em que se tornou oficialmente servidor municipal concursado. Uma semana depois, Moral já substituía o secretário de Finnaças.

No entanto, ele ressalta que o setor de Contabilidade não opera com recursos financeiros, “apenas com empenhos e relatórios contábeis”.

“Já a tesouraria, onde Sueli [Feitosa] era diretora, fazia os serviços de pagamento e recebimento, tanto em dinheiro como em cheques”, afirmou o ex-secretário.

Para ele, estas explicações “comprovariam” que não há contradições em suas recentes declarações. “Não tenho nada a esconder”, disse. Moral contou que já conversou com o delegado Valdir Alves de Oliveira e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. “A polícia possui meus dados para me contatar, caso seja necessário”, afirmou.

As citações

Ricardo Moral Lopes foi citado pela ex-tesoureira da prefeitura, Sueli Feitosa, como a pessoa que obrigou-a a desviar recursos da tesouraria alegando que ele e o “chefe” precisavam de dinheiro. O “chefe” seria o ex-prefeito Adilson Mira e os fatos, segundo Sueli, teriam acontecido logo no início da primeira administração do tucano.

Sueli Feitosa confessou operar o esquema criminoso e está presa na penitenciária feminina de Pirajuí-SP desde o início de fevereiro. No mês passado, através de seu advogado, Luiz Henrique Mitsunaga, Sueli apresentou uma “delação pública”, onde citou nomes envolvidos com o desvio de dinheiro público e ainda enumerou uma série de outras irregularidades na administração.

Além de Ricardo Moral e Adilson Mira, Sueli também envolveu no caso o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez. Segundo ela, mesmo depois de 12 anos de administrações do PSDB, Ricardo Moral continuou exigindo dinheiro da tesouraria no início da administração de Otacílio Assis (PSB), uma vez que Sueli continuou trabalhando no setor. O dinheiro era entregue em envelopes diretamente a Moral, até que ela resolveu dar um “basta” ao ex-secretário. Foi então, segundo Sueli, que entra na história o atual presidente da Codesan. A ex-tesoureira alega ter recebido um telefonema de Cláudio Gimenez dizendo que havia descoberto o esquema e que ela deveria continuar entregando os envelopes, sob pena de ser denunciada. O dinheiro, desta vez, seria entregue através de um motoboy.

Sueli Feitosa disse que o último pagamento do esquema criminoso, feito supostamente a Cláudio Gimenez, ocorreu em outubro do ano passado. Em dezembro, na véspera do Natal, todo o desvio foi descoberto e Seli fugiu.